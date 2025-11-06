El PGOM inicia su exposición al público para llegar a su aprobación inicial en 2026

La futura configuración de la ciudad en los próximos 30 años se abre a la participación de la ciudadanía. El Ayuntamiento de Jaén ha presentado ... a colectivos, grupos municipales, y a representantes de la sociedad civil y empresarial el avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). La presentación inicia un nuevo proceso de difusión de estas herramientas urbanísticas en cumplimiento de la legislación y con el objetivo de «sumar aportaciones».

Así lo ha asegurado el alcalde de Jaén, Julio Millán que, junto a la concejala de Urbanismo, África Colomo, ha presidido un acto en el que ha participado el líder del equipo redactor, Juan Carlos García de los Reyes. El objetivo es tener su aprobación inicial aprobada para el verano de 2026 y en marcha a lo largo de 2027.

«Presentamos un PGOM que marcará el futuro de la ciudad en el que venimos trabajando en los últimos meses y que incluye un trabajo previo de participación», ha señalado el alcalde, que ha recordado que actualmente está en vigor el plan urbanístico de 1996 y que requiere de una serie de actualizaciones en los planes ambientales, que están «condicionando y limitando al actual».

Áreas

El alcalde ha hecho hincapié en el aspecto de la sostenibilidad para «la mejora de la ciudad» y que incluye las arterias principales, como el Distribuidor Este o el Norte. «Reclamamos ese gran parque de carácter metropolitano junto a la avenida de Granada y el cementerio de San Eufrasio y que es un compromiso por parte de la Junta», ha trasladado. El PGOM también incluye la posibilidad de impulsar una segunda línea del tranvía.

En cuanto a vivienda, Millán ha destacado que el plan recoge el trabajo realizado con una nueva bolsa de vivienda junto a la UJA y a Renfe. «También es una prioridad apostar por la rehabilitación y el equilibrio de la ciudad con esa apuesta por el casco histórico», señala. Precisamente en esta zona de la ciudad se pretende impulsar «el eje turístico desde la Glorieta hacia la Magdalena, con ejemplos como Santo Domingo o San Miguel».

«También se ha hecho un trabajo importante en las zonas no urbanas, como Los Puentes. En este caso se ha reconocido en un primer documento que al menos el 52% de viviendas se podrían incorporar al suelo urbano cuando cuenten con los servicios necesarios», resume. El resto se tienen que trabajar con la Confederación Hidrográfica para buscar otras soluciones. Por último, Julio Millán ha hecho referencia al suelo industrial con el «impulso en la creación de empleo y la generación de riqueza». «Sin olvidar el peso que tendrá Cetedex», ha puntualizado.

Por último, el alcalde ha confirmado que en los próximos días se continuará con el proceso de transparencia y participación «para lo que se han diseñado e impreso documentos que se están repartiendo», además de reuniones y presentaciones sectoriales como la del próximo día 20 de noviembre ante el Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

Urbanismo

Por su parte, la concejala de Urbanismo, África Colomo, ha manifestado que los documentos que se están difundiendo «son el primer gran paso de esa transformación del planeamiento de la ciudad después de más de treinta años».

Colomo ha calificado estos documentos como el reflejo de lo «que quieren que sea la Jaén de los próximos 20 o 30 años». «Una Jaén que reivindique y ejerza su capitalidad de provincia; una ciudad más equilibrada, más habitable, más conectada, más sostenible y mucho más accesible; y una Jaén que crezca sin perder su identidad, que regenere sus barrios y su casco histórico, que planifique con inteligencia el suelo industrial y que abra oportunidades a la vivienda, la movilidad y el bienestar», subraya.