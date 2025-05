El PGOM incluye eliminación del tráfico en el centro y una segunda línea del tranvía

Manuela Millán Lunes, 26 de mayo 2025, 19:24 Comenta Compartir

Nuevas pinceladas del futuro PGOM de la capital (el plan urbanístico que servirá de hoja de ruta para conocer hacia dónde debe caminar Jaén en las próximas décadas). El equipo de Gobierno, junto con el director del plan redactor del futuro PGOM, Juan Carlos García de los Reyes, se han reunido con el resto de grupos municipales, PP y Vox, para explicarles algunas de las pinceladas de este primer avance.

«Es un plan que requiere consenso. Un documento sensato para una Jaén de oportunidades que tiene en cuenta el modelo económico, la conexión con el transporte público, la situación de vivienda o el propio Cetedex», ha resumido el alcalde, Julio Millán, en rueda de prensa. Además, ha adelantado, en relación a las zonas no urbanizables (Los Puentes principalmente), que el 52% del suelo de las viviendas en situación irregular (unas 650 hectáreas) «podría incorporarse a suelo urbano, frente a un 48% que lo tiene más difícil (al estar en zonas inundables), pero eso no quiere decir que no se puedan incorporar servicios».

«Estamos ante un PGOM realista, técnico y ambicioso, que ha recogido las demandas de los colectivos y grupos políticos para planificar una ciudad y su crecimiento, pensando en todos», ha añadido, para apuntar que «es un documento abierto».

Fechas

Este primer avance será presentado el próximo 18 de junio, tras unos siete meses de trabajo con decenas de reuniones por parte del equipo redactor. También hay prevista en la próxima semana una reunión con la Junta.

Tras ello, se abrirá un nuevo proceso abierto para recopilar nuevas aportaciones y, «en un año»; esperan contar con los informes de la Junta para poder presentar la aprobación inicial en «el segundo semestre de 2026».

Los detalles

El futuro Plan Urbanístico se divide en catorce líneas maestras: tranvía, intermodalidad, aparcamientos, ronda norte y este, nuevas áreas de oportunidad, UJA, accesibilidad, mejora ambiental, suelo rústico, normativas, tejido industrial, antiguo plan, conjunto histórico y basado en el consenso.

Algunos de los detalles los ha ofrecido García de los Reyes, destacando la relevancia para las avenidas verdes: mejorar los espacios peatonales, más zonas verdes, carriles específicos para el transporte y menos tráfico. «Nunca le habíamos dado tanta importancia a los viales paisajísticos, ya que los bordes de la ciudad tienen que cuidarse y convertirse en paseos», ha apuntado. Además, ha anunciado que se debe «bloquear el crecimiento por el sur de la ciudad».

En cuanto a movilidad, se plantea una segunda línea del tranvía que parta de la unión de la ronda norte con la avenida de Andalucía para recorrer toda esa avenida hasta el Museo Íbero. «La línea 1 y 2 coinciden del Íbero a la estación de ferrocarril, siendo la zona de máxima accesibilidad y de ahí baja al Bulevar para cruzar hasta llegar a la UJA y la ampliación hasta el olivo Arena», ha explicado García de los Reyes.

Con respecto al crecimiento de la ciudad, se apuesta por «el sur de la zona norte». «Hay que hacer una planificación de la zona vacía entre el cementerio y la zona del Carrefour. Y, de la zona norte hacia arriba tienen que ser suelos industriales», ha anunciado.

Cero tráfico en el centro

Otra anuncio relevante del director del plan está relacionado con la zona de bajas emisiones. «La ciudad histórica tendrá acceso limitado rodado solo para residentes. Hay que tomarse en serio que el centro histórico no es un lugar de paso de una zona a otra de la ciudad», resume. Por tanto, algunas calles «solo serán para residentes y transporte público», lo que supondrá una reorganización del tráfico.

Por otra parte, se dividirán en tres ejes la parte de la ciudad histórica: el primero la zona monumental que une el seminario con el Infanta Leonor; el paisajístico que une recorridos del centro de la ciudad a la parte histórica, y el eje cultural de los museos, partiendo desde Diputación.

Por último, Millán ha señalado que «la ciudad es la que es y habrá que tomar decisiones valientes y que son necesarias». Sobre la necesidad de consenso, ha apuntado que «será fundamental la cooperación de todas las administraciones, pero que si no se tiene el Ayuntamiento tendrá que buscar otras opciones porque lo importante es que el plan se cumpla».