Peticiones del Puente de la Sierra: labores de limpieza, alargar el servicio de bus y más vigilancia

El Ayuntamiento ha mantenido una nueva reunión con los vecinos de los residenciales de Los Puentes. En esta ocasión, la concejala de Participación Ciudadana y Policía Local, María del Carmen Angulo, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Francisco Javier Padorno, se han acercado hasta el Puente de la Sierra donde han podido conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de sus vecinos. Además, han estado acompañados por el inspector de Policía Local, Gustavo Vega.

Durante la época veraniega, debido a las vacaciones estivales y a su climatología algo más fresca que en la ciudad, esta pedanía situada a unos 7 kilómetros de la capital multiplica su población. Ello supone un mayor trasiego de personas y, por tanto, «surgen más necesidades, sobre todo, relacionadas con la limpieza y la seguridad», ha explicado la concejala.

Por este motivo, Angulo se ha reunido con el presidente de la asociación vecinal 'Puensi', Antonio Carrillo, y el representante de la asociación deportivo cultural 'Puente de la Sierra', Miguel Hernández Mudarra, para abordar aquellas propuestas de mejora que se pueden adoptar con la intención de facilitar la convivencia de sus residentes.

En este sentido, Antonio Carrillo ha expuesto algunas de las peticiones vecinales como, por ejemplo, hacer hincapié en la limpieza con la instalación de más papeleras y la retirada de arbolado en el camino que va hacia Los Cañones. «Es necesario»,-ha precisado-, «hacer un buen uso de los contenedores por parte de los vecinos, a la hora de dejar la poda y otros residuos, pero también requerimos una mayor presencia de los cuerpos de seguridad que controlen el vandalismo en la zona ya que muchos días aparecen señales rotas, vallas en el suelo...». También ha hecho referencia al servicio de autobús sobre el que demanda que se alarguen los servicios de salida y llegada a Jaén por la tarde. Antonio Carrillo ha insistido en la necesidad de mantener una «interlocución directa» con los responsables municipales para poder darle solución a estos problemas.

Presencia de agentes

En materia de seguridad, ha detallado la concejala de Participación Ciudadana, «estamos trabajando reforzando la presencia de agentes en la zona con la intención de que se incrementen las labores de control y vigilancia, y estamos en coordinación con la Guardia Civil». Especialmente, ha concretado, «estamos supervisando aquellas conductas incívicas referentes al depósito inadecuado o a deshoras de los residuos, y aumentado la vigilancia para evitar los actos vandálicos contra el mobiliario urbano».

María del Carmen Angulo ha recordado que, además de estos servicios, el SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento) lleva ejecutando durante todo el año labores preventivas, centradas especialmente en el área de Los Cañones, «una zona muy transitada durante esta época, por veraneantes jienenses y foráneos, y que requiere continuas intervenciones para garantizar la seguridad». En este sentido, ha recordado las efectuadas en el sendero fluvial que discurre desde el Puente de la Sierra, y que forma parte de la primera fase de recuperación del paraje natural de Los Cañones de Río Frío, donde se ha llevado a cabo la retirada de ramas caídas y árboles en peligro de desplome.

Se trabaja en el sistema de alarma temprana en caso de fuertes lluvias El Ayuntamiento ha informado que se continúa trabajando en la reactivación del Plan de Emergencia Municipal y el sistema de alarma temprana en caso de fuertes lluvias, que empezarán a funcionar en breve y que incluye la instalación de cámaras que permitirán tener una visión a tiempo real del agua que cae realmente y cómo puede afectar a las áreas residenciales. Además de esta, el Ayuntamiento mantiene reuniones periódicas con los vecinos desde las diferentes áreas municipales con la intención de abarcar y solucionar las cuestiones de diversa índole que van surgiendo.