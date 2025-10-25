La petición de medidas de protección suben un 15% en Jaén

Las mujeres que han solicitado órdenes o medidas de protección ante casos de maltrato ha aumentado el segundo trimestre en la provincia de Jaén. En ... concreto, sube un 15%, pasando de 106 del mismo periodo de 2024 a 124 de este año, según el Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Además, de ellas, nueve de cada diez casos son admitidos.

En el documento se refleja que, de hecho, en general el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año se incrementa respecto a las de hace un año. Así, los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia registraron 2.565 solicitudes (un 3,9 % más) y acordaron 1.938 órdenes de protección (un 1,4 % más).

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 3.733 medidas judiciales penales de protección de las víctimas. En Jaén, la mayoría de ellas fueron órdenes de alejamiento, prohibición de comunicación y suspensión de tenencia o uso de armas.

Asimismo, de las mujeres que lo solicitaron 93, cerca del 80%, eran españolas y, de ellas, tres eran menores de edad. El número de mujeres de origen extranjero que lo solicitaron también aumentó, pasando de 16 a 28 en un año.

De igual modo, las denuncias presentadas por violencia de género en la provincia de Jaén aumentan un 16%, con 529 registradas estos tres últimos meses, frente a los 448 del mismo periodo del año anterior.

Exnovio y español: Perfil de los hombres condenados De los hombres enjuiciados en Jaén, 96, siendo mayoría españoles, se ha condenado por estos delitos a 83, es decir, más de nueve de cada diez hombres acusados terminan condenados. En Jaén, la relación que mantenían víctima y maltatador era, sobre todo, de exnovios, representando el 61% de casos. En el ámbito nacional, el número total de sentencias dictadas en el trimestre fue de 3.473. De ellas, el 80% fueron condenatorias y el 19%, absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92%. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 88% de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 69%

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024 al situarse la media nacional en 19,2 frente a la media 18,5 de hace un año. Andalucía está por encima de la media nacional, ya que tiene una tasa de 21,8. En Jaén, es de 16,4.

Quién denuncia

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante mostraron variaciones interanuales mínimas durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en casi tres de cada cuatro casos, las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima. Aunque el dato supone un aumento de estas denuncias con respecto al segundo trimestre de 2024, apenas alcanzaron el 1,74 % del total de las presentadas.

Entre marzo y junio de 2025 aumentaron levemente las derivadas directamente de atestados policiales que representaron el 11% del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron el 9%, mientras que las presentadas por terceros sumaron fueron el 4,4 % del total.

En Jaén, tan solo 8 fueron interpuestas por la familia, siendo 82 por intervención directa policial y 12 con parte de lesiones recibido en el juzgado. Las demás las puso directamente la víctima.