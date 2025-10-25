Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acceso al Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía, en Jaén. E. L.

La petición de medidas de protección suben un 15% en Jaén

La mayoría fueron órdenes de alejamiento de la víctima, prohibición de comunicación y suspensión de tenencia o uso de armas

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:00

Comenta

Las mujeres que han solicitado órdenes o medidas de protección ante casos de maltrato ha aumentado el segundo trimestre en la provincia de Jaén. En ... concreto, sube un 15%, pasando de 106 del mismo periodo de 2024 a 124 de este año, según el Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Además, de ellas, nueve de cada diez casos son admitidos.

