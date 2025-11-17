Petardos y explosivos: «En los puestos de la feria de San Lucas ya nos conocen»

Pólvora, petardos y pirotecnia comparten espacio con rifles, pistolas y cuchillos. El Intervención de Armas de la Guardia Civil de Jaén se encargan también del ... control de explosivos, con una vigilancia «constante» a material peligroso y que en época de fiestas se ve con normalidad en las calles. La celebración se confunde con el uso de artículos que rozan la legalidad o, directamente, la ignoran. Y de ello se encarga el Instituto Armado.

«En los puestos ambulantes donde venden pirotecnia de la feria de San Lucas ya nos conocen», asegura el subteniente Juan José Estebánez, de Intervención de Armas. A lo largo de los días de diversión, música y baile, su trabajo ha sido vigilar que en estos sitios no se vendieran artículos que supusieran un riesgo para la seguridad ciudadana.

En el almacén de la Comandancia de Jaén, entre sus estanterías cuentan con una caja de llamativos colores y la ilustración de una bomba. Se trata de un artículo de pirotecnia que causó un grave incidente e hirió a una persona. «Son un peligro», explica el subteniente, pues muchos parecen inofensivos, mientras que al cambiar su posición, ya sea por torpeza o por desconocimiento, los fogonazos en vez de ir hacia el cielo van a ras de suelo o «a quien pillen», pudiendo causar serias lesiones, hasta amputaciones.

En Ibercaza

Las tareas que se realizan desde Intervención van más allá de registrar armas, renovar licencias o vigilar la venta de petardos. Su presencia es clave también en eventos como Ibercaza, que recientemente se celebró en la capital jienense. La amplia exposición de armas, disponible para deleite de los amantes de la cinegética, deben cumplir unos estrictos requisitos para poder estar en dicho lugar.

«Antes de formar parte de la exposición, se revisa cada una de las piezas y se comprueba que las armas no puedan hacer fuego, que están desactivadas», afirma el cabo primero de la Guardia Civil Javier Galileo.

Es tarea de los agentes supervisar cada una de las armas, confirmar que son seguras y que pueden estar listas en un lugar abierto como es Ifeja. Pues no solo vigilan las armas «tradicionales», sino también las de aire comprimido, que cuentan con un documento de identificación, aunque es más complicado controlar su trazabilidad.

Su objetivo final es asegurar que allá donde haya un arma, sea del tipo que sea, se cuente con todos los dispositivos de seguridad y los controles requeridos para evitar sustos innecesarios a la ciudadanía.