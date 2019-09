Pesadilla en septiembre Una familia realiza la compra del material escolar en un centro comercial. / IRENE M. GARCÍA Una época muy dura para el bolsillo de los padres que afrontan el nuevo curso de sus hijos IRENE M. GARCÍA JAÉN Domingo, 1 septiembre 2019, 18:49

Se acerca la vuelta al cole y con ello la ilusión de los niños por aprender, por conocer a sus nuevos compañeros, a sus profesores, etcétera. Claro que lo que es una ilusión para unos, se convierte en pesadilla para otros. 'La cuesta de septiembre' hace que el bolsillo de los padres se resienta con el gasto de sus hijos, ya sea por uniformes, material escolar, matrículas... Conocemos en este reportaje la experiencia de familias jienenses a la hora de enfrentarse de nuevo a la rutina escolar.

Lucía y la microeconomía

PRECIOS Chandales o ropa deportiva Dependiendo del colegio, un chandal de invierno (si el colegio es privado o concertado) puede costar alrededor de 60 euros. Un chandal de verano, en cambio, cuesta alrededor de 30. No obstante el precio puede ascender a unos 80 o 50 debido la necesidad de comprar varias camisetas, etcétera. Uniforme Los gastos varían según la situación de cada familia, pero normalmente los gatos en el uniforme por niño suelen rondar entre los 200 y los 300 euros. Material escolar En las papelerías el gasto puede rondar normalmente entre los 10 euros y los 30, pero el gasto total de material escolar puede ascender incluso a unos 50 por niño. Por supuesto, esta cifra aumenta si se le añaden otros elementos como mochilas, agendas, calculadoras, etcétera. Libros Salvo que el colegio se acoja al plan 'Chequelibro' el gasto entre los libros de texto y los de lectura de cada trimestre varían entre los 200 y los 400 euros. No obstante hay familias que aprovechan la posibilidad de reservarlos antes para comprarlos más baratos

El primer caso es el de Lucía García. Tiene cuatro hijos, tres de ellos en Secundaria, y una en la universidad. Su familia es de siete miembros, dado que el padre de su marido vive también con ellos. Según su experiencia, las vueltas al cole siempre han sido muy duras, sobretodo en los años de crisis donde era muy difícil sobrellevar los gastos, debido a la delicada situación económica de la familia. «Hace seis años mi marido y yo estábamos en paro y solo pudimos sacar septiembre adelante gracias a la ayuda de profesores y de gente buena. No teníamos ni para comprar un lápiz para dibujo», cuenta Lucía. El instituto además no podía facilitarles ninguna ayuda, solo contaron con la colaboración de la papelería donde compraban los materiales, que les dejaban pagar las cosas poco a poco.

Solo en el uniforme de un solo niño, los padres pueden gastarse hasta 300 euros

En cambio, este año las cosas van mejor. Su marido tiene trabajo y ella está cuidando de una señora mayor, una tarea por la que cobra 400 euros. No obstante, todavía tienen que enfrentarse al nuevo curso con los gastos que conlleva. Nada más que en el material, se le van 50 euros de presupuesto, y otros 50 más que gastan en ropa deportiva para educación física. Además, también tienen que afrontar gastos por parte de su hija mayor, Alfonsa, cuya matrícula en la universidad y el primer pago del piso compartido en el que vivirá este curso son cerca de 700 euros. El piso y la estancia en la universidad conllevan que todos los meses tengan que pagar cerca de 400 euros en alquiler, comida y facturas, por lo que el gasto se acumula. «Si mi marido se queda en paro no podríamos pagarle la educación a nuestros hijos, porque somos siete en casa y él solo cobraría una ayuda de 426 euros», explica Lucía.

Carmen y la concertada

Otro caso muy diferente es el de Carmen Martínez. Su familia está compuesta por su marido y sus dos hijos, uno en tercero de Primaria y otro en primero. Van a un colegio concertado, lo que supone un gasto extra de cara al uniforme, que llega a rozar (o a superar dependiendo del año) los 550 euros. También está el gasto de los libros, que asciende a unos 200 euros, y aparte de eso cada trimestre existe la posibilidad de entregar un donativo de 50 euros, en teoría para pagar el material escolar que ofrece el colegio de manera gratuita. «La verdad es que septiembre siempre se hace muy duro. Más que nada porque es mucho dinero de pronto, pero entendemos que es algo necesario. Tanto mi marido como yo estamos muy contentos con la educación que les dan a nuestros hijos, así que para nosotros vale la pena hacer el sacrificio», afirma Carmen. Sus hijos van a una academia de inglés por las tardes, cuyo gasto de matrícula son unos 50 euros más los libros de trabajo que añade a la cifra otros 20 euros.

Eva y la privada

En los colegios privados en cambio, la cosa cambia. Eva Romero tiene dos hijos, uno a punto de entrar a sexto de Primaria y otra a punto de entrar en la universidad. Su hijo menor va a un colegio privado, donde recientemente han cambiado el uniforme por lo que ahora es preciso un gasto de alrededor de 200 euros para sobrellevar el cambio. Sin embargo, una peculiaridad de este colegio es que los libros son digitales. Cada alumno tiene un iPad por el que se va pagando por año (el iPad se usa a partir de quinto de Primaria) y la cuantía total de gasto en libros se queda en unos 400 euros, contando el pago de la herramienta electrónica. Aparte de los gastos del pequeño, esta familia cuenta también con los de su hija mayor, que ha obtenido plaza para estudiar medicina en la universidad de Santander pero en realidad se mantiene a la espera para entrar en Ciudad Real. Debido a esto, la familia ha tenido que pagar por la reserva de dos colegios mayores, siendo en Santander alrededor de 300 euros (que les devuelven si al final la joven no ingresa allí) y en Ciudad Real 200 euros, aunque si finalmente su hija no ingresa no les devuelven el dinero. También se añaden los gastos de la matrícula, que son 1.200 euros, la tasa de ingreso a la universidad que son 80, y el precio por el traslado de expediente y el certificado médico que son 30 euros. Otro gasto fue que en mayo tuvieron que dar también una reserva al colegio para la plaza de su hijo, por si acaso se cambiara a otra institución. Algo muy complicado según esta madre ya que «en Jaén hay poca oferta educativa y por ser de colegio privado nos quitan el acceso al servicio público. Tiene más posibilidades de entrar alguien que vive en un pueblo cercano que yo. Y no se dan cuenta de que meter a un hijo en un colegio así tiene más que ver con la compatibilidad de horarios y la distancia que con otra cosa. Yo puedo mantener la educación de mis hijos, claro, pero no puedo comprarme una segunda vivienda, ni viajar tanto ni hacer las cosas que hacen mis amigos», relató Eva.

En cuanto al nuevo curso, Eva confiesa que la mayor parte de sus ingresos va a destinarlos a su hija mayor, y no al pequeño. «Como acaban de cambiar el uniforme y aún hay un año de transición hasta que se instaure completamente el nuevo, voy a intentar apañármelas como pueda. Cuando me enteré de que cambiaban el uniforme al completo me supuso una gran preocupación, ya que mi hijo ha crecido mucho y al no saber seguro si permanecerá en el colegio durante la ESO o no, dudábamos si comprarle el nuevo uniforme. No obstante, una vecina nos ha dicho que puede darnos el antiguo de su hijo, por lo que se lo probaremos por si le está bien y tiraremos con ese».

Mª Teresa, familia numerosa

En el mismo colegio que el hijo de Eva, estudian los niños de Mª Teresa de Dios Molina. Su familia es numerosa, está compuesta por su marido, cuatro niños y una niña. El más mayor en tercero de la ESO, y la más pequeña en tercero de Infantil. «La paga extraordinaria que me dan en el trabajo ni la cuento, porque es vuelta al cole», aclara Teresa. Para su día a día, ella lo lleva reciclando la ropa y los libros de sus hermanos y tratando de alcanzar las ofertas. Este año, por ejemplo, que es de transición para el nuevo uniforme, va a mantener el que tiene. «Esta año me supone menos complicación que otros años, porque todavía puedo aprovechar el uniforme. Solo he tenido que comprar algunas cosas, como polos, pantalones, etcétera. Lo que si que he comprado son zapatos para todos, aprovechando las últimas rebajas para economizar el precio. Lo mismo hago con los chaquetones, porque eso es imposible reciclarlo. Es decir, los niños salen al patio con él, se tiran al suelo, juegan, en fin. Al final del año están hechos trizas. Por eso, yo voy siempre a comprarlo en la última temporada de frío, en mayo, donde hay descuentos del 40% o incluso del 70% y un chaquetón bueno puede costarte alrededor de 20 euros», explicó.

En cuanto a los libros y al material escolar, le supone un gran gasto puesto que los mayores (ESO) necesitan mochilas nuevas y una libreta para cada asignatura. «Cuando voy a una librería tengo que pedir una caja entera de libretas», rie Teresa. También al principio de curso tiene que abordar gastos de libros de texto, (aunque a partir de quinto usan iPad) libros de lectura, cartulinas, plastilinas y todo el material que vayan a usar en el colegio durante el año. «Además si necesitan un compás o una calculadora científica que no salen por menos de 45 euros, el precio se dispara». Por eso, Teresa tiene algunos trucos para comprar de forma más asequible. Por ejemplo, reserva los libros en El Corte Inglés, centro comercial que da un descuento por la reserva de los libros que luego Teresa aprovecha para comprar algunos de los zapatos. «Da para dos o tres pares», afirmó.

Un gasto peculiar del que Teresa tiene que hacerse cargo es el de los calcetines y los leotardos de sus hijos. «La pequeña por ejemplo, gasta leotardos cada cuatro días. Tiene cinco años y es normal, porque se tira por el suelo y los rompe. Y los niños con los calcetines igual. Tengo que estar renovándolos continuamente, y quieras o no al final es una cantidad que repercute mucho en el gasto final del curso», confiesa.