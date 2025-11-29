Personas con discapacidad y centros educativos trasladan sus necesidades para el PGOM

Con el objetivo de que la capital se convierta en una ciudad accesible para todos los ciudadanos, el Ayuntamiento sigue trabajando para incorporar nuevas propuestas ... al avance del PGOM (El Plan General de Ordenación Municipal de Jaén y sus dos planes urbanos que lo acompañan). El último caso se trata de colectivos con discapacidad a través del 'Movimiento por la Discapacidad', un trabajo especialmente sensible que se ha trabajado en todos los ámbitos de la redacción del documento y del que de nuevo se recaban iniciativas de este colectivo para que estos criterios se conviertan en vinculantes.

Las concejalas de Urbanismo y Servicios Sociales, África Colomo y Ángeles Díaz de la Torre, se han reunido con las entidades que conforman el Movimiento para detallarles este avance con el apoyo del responsable del equipo redactor del plan, Juan Carlos García de los Reyes. «Este avance del PGOM es un documento estratégico y queremos que todos los actores sociales de la ciudad vayan sumando para enriquecerlo», dice Colomo.

La edil de Urbanismo señala que de esta reunión se ha extraído el compromiso de que el equipo de Gobierno trabajará en un catálogo de puntos negros en materia de accesibilidad del que ya hay un trabajo previo hecho por áreas como Mantenimiento Urbano. También se harán esfuerzos por la inclusión de criterios de mejora urbana para que el PGOM y sus planes urbanos vinculen en su atención a las administraciones y a actores privados implicados en su desarrollo y ejecución.

«Desde el Patronato de Asuntos Sociales hemos reactivado la Comisión Municipal de Discapacidad en esta etapa de Gobierno, un elemento esencial como vehículo de comunicación para trasladar sus necesidades y que el avance del PGOM incluya esa sensibilidad en un mapa de futuro de nuestra ciudad es un paso más que demuestra el compromiso y la escucha activa de este gobierno con el colectivo», manifiesta Díaz de la Torre.

Los centros educativos también han tenido la oportunidad de exponer sus demandas en una reunión específicamente convocada para ellos. África Colomo indica que sus planteamientos van especialmente dirigidas a la mejora de la movilidad a pie y en vehículos sin motor en el entorno de los centros educativos para facilitar la movilidad sostenible.

La edil de Educación, Eva Funes, presente en esta reunión, valora que en esta etapa de incorporación de propuestas la Concejalía de Urbanismo haya contado con los representantes de las comunidades educativas. «Son quienes trabajan con las y los jienenses del mañana, a quienes va dirigido este plan», sostiene.

Junto a estas nuevas entidades, Colomo recuerda que el Consistorio ha testado en su exposición del avance del documento a sectores profesionales, asociaciones vecinales, de fomento de la igualdad, constructores y recuerda que el periodo para incorporar propuestas y hacer alegaciones está abierto hasta el 31 de enero; el documento puede consultarse en la web del Ayuntamiento.