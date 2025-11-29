Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión del Ayuntamiento con representantes de los centros educativos. IDEAL

Personas con discapacidad y centros educativos trasladan sus necesidades para el PGOM

El Ayuntamiento se reúne con ambos colectivos para mejorar la accesibilidad del municipio y el transporte a pie y con vehículos sin motor en el entorno de los colegios

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Con el objetivo de que la capital se convierta en una ciudad accesible para todos los ciudadanos, el Ayuntamiento sigue trabajando para incorporar nuevas propuestas ... al avance del PGOM (El Plan General de Ordenación Municipal de Jaén y sus dos planes urbanos que lo acompañan). El último caso se trata de colectivos con discapacidad a través del 'Movimiento por la Discapacidad', un trabajo especialmente sensible que se ha trabajado en todos los ámbitos de la redacción del documento y del que de nuevo se recaban iniciativas de este colectivo para que estos criterios se conviertan en vinculantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La I Edición de Oleoturismo vincula el olivar de la zona con promoción y salud
  2. 2 Intensa humareda cerca de la avenida de Andalucía por el incendio de un coche
  3. 3 Jesús Estrella avala a los gestores de residuos de la construcción agentes en el empleo y la sostenibilidad
  4. 4 Rescatan de madrugada a dos senderistas Erasmus atrapadas en Jabalcuz
  5. 5 ¿Por qué tomamos las uvas en Nochevieja desde 1892?
  6. 6 Detenidos 15 ultras por una reyerta en el parque de La Alameda
  7. 7 Los abogados celebran el día de su patrona en Jaén
  8. 8 La Consejería de Sanidad anuncia un plan de acción propio ante la gripe
  9. 9 Ocho murales dibujan esta semana una nueva edición del Festival 23700 en Linares
  10. 10 La calle Roldán y Marín se transformará en un bosque animado estas Navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Personas con discapacidad y centros educativos trasladan sus necesidades para el PGOM

Personas con discapacidad y centros educativos trasladan sus necesidades para el PGOM