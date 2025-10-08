Perros, drones y coches especializados: la Guardia Civil se luce ante 2.300 escolares

Nada como un helicóptero para ganarse a más de dos mil niños y niñas. Sin duda, ha sido la atracción principal en la exhibición realizada ... por la Guardia Civil la mañana de este miércoles en los actos relativos al próximo 12 de octubre. Una cita que ha reunido a cerca de 2.300 escolares de 15 centros educativos, además de cinco entidades de la capital: residencia de Mayores Caridad y Consolación, la residencia Entrepinares del Mercadillo, APROMSI, ASPRAMIF y Cruz Roja.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, junto al teniente coronel jefe de la Comandancia, Francisco José Lozano y otros mandos de la Guardia Civil de la provincia, , además del delegado territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, ha visitado la exhibición de medios organizada por la Comandancia de Jaén, donde, entre otros, se ha mostrado el vuelo de un helicóptero que ha hecho las delicias de los más pequeños, además del amplio equipo con el que se cuenta en Jaén.

Ampliar

El representante del Ejecutivo ha señalado que «la Guardia Civil representa un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria» y ha puesto como ejemplo la incorporación de la mujer a la institución que este año cumple 37º aniversario.

Ampliar

El teniente coronel jefe de la Comandancia, Francisco José Lozano, ha explicado que los medios «evolucionan» según lo hace la sociedad «para prevenir el hecho delictivo, la investigación, intentamos usar todas las herramientas del mercado para hacerlo de forma positiva». Así, se ha incrementado la flota de vehículos electrónicos, el uso de drones o incluso la inteligencia artificial. «Es una puesta en escena para que los más jóvenes lo vean y que no sea una cosa distante, sino que sepan que somos quienes velamos por ellos», afirmaba.

Durante toda la mañana de este miércoles, la Guardia Civil de Jaén ha realizado una exposición de medios en la explanada del Centro Comercial 'El Corte Inglés' de Jaén capital, en la que se ha mostrado material como equipos, vehículos y otros objetos, de las especialidades de Servicio Aéreo, GEDEX (Grupo Especialista Desactivación Explosivos) GREIM (Grupo Especial de Intervención en Montaña) Tráfico, SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, USECI (Unidad de Seguridad Ciudadana), Equipamiento Policial, EBYL (Equipo de búsqueda y localización de explosivos), Policía Judicial y Servicio Cinológico (Equipo canino de búsqueda y localización de sustancias estupefacientes).

De perros y maleantes

Durante la exhibición de medios y procedimientos de actuación, los agentes de la Benemérita han ido explicando, al público en general y a los escolares en particular, los cometidos de sus respectivas unidades, así como las funciones del material y los equipos de los que disponen para realizar su labor. Así, Pinocho, de la unidad canina, localizaba con rapidez una maleta con estupefacientes que un voluntario había colocado con antelación, y recibía los aplausos (y ladridos de alegría) de los asistentes como premio.

Ampliar

También se ha vivido un momento tenso cuando unos «maleantes» han aparecido en la plaza y han tenido que ser reducidos por los agentes, con maniobras en el suelo para inmovilizarlos para terminar siendo engrilletados. La Unidad de Seguridad Ciudadana ha tenido también su gran momento por el riesgo de un vehículo que podía portar explosivos. Vigilado con un dron y seguido por un par de unidades, los agentes han detenido a los sospechosos y salvaguardado a los presentes.

Esta iniciativa, que se enmarca entre los diversos actos institucionales y lúdicos que la Guardia Civil de Jaén ha organizado para conmemorar la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo desde el año 1913, tiene como finalidad dar a conocer las distintas tareas y misiones que desempeña el Instituto Armado.