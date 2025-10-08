Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Perros, drones y coches especializados: la Guardia Civil se luce ante 2.300 escolares

Fotos: E. L.

La explanada del Corte Inglés vuelve a convertirse en el centro de un amplio despliegue de medios y recursos del Instituto Armado

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:43

Comenta

Nada como un helicóptero para ganarse a más de dos mil niños y niñas. Sin duda, ha sido la atracción principal en la exhibición realizada ... por la Guardia Civil la mañana de este miércoles en los actos relativos al próximo 12 de octubre. Una cita que ha reunido a cerca de 2.300 escolares de 15 centros educativos, además de cinco entidades de la capital: residencia de Mayores Caridad y Consolación, la residencia Entrepinares del Mercadillo, APROMSI, ASPRAMIF y Cruz Roja.

