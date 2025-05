Los permisos de trabajo a extranjeros se triplican en cinco años en Jaén

Abandonar la tierra natal en busca de una oportunidad laboral es una situación a la que se tienen que enfrentar muchos migrantes para labrarse un ... futuro mejor. Una realidad que cada vez es más común encontrar en la provincia de Jaén, convertido en un territorio de oportunidades, como demuestran los datos: en los últimos cinco años se han triplicado el número de autorizaciones de trabajos a extranjeros.

Así lo reflejan los datos públicos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que muestran que a lo largo de 2024 se concedió esta autorización a un total de 1.103 personas. Un dato más que considerable si se compara con las cifras de 2020, donde el número se quedó en tan solo 381, prácticamente un tercio respecto al último resultado registrado.

Se podría argumentar que la cifra tan baja se debió al estallido de la pandemia, aunque los números dicen otra cosa: en 2019 y 2018 las autorizaciones aprobadas alcanzaron los 396 y 359 casos, respectivamente, datos similares a los de la pandemia. Desde 2020 se ha producido un incremento constante hasta que en 2024 se alcanzó el máximo histórico.

Uno de tantos casos es el de Gleidys. De origen venezolano, emigró a España por problemas burocráticos junto a su pareja y dos hijos. Al aterrizar recibió la ayuda primero de Cáritas y después de Jaén Acoge, lo que les permitió tener una vivienda compartida y entrar en programas para formación. Después de varios meses consiguió encontrar empleo en hostelería y comenzar una nueva vida aquí.

Jaén Acoge

«Jaén nos ha acogido con los brazos abiertos. Es cierto que al compartir la lengua las barreras no han sido tantas y ahora estamos encantados. Al principio al dedicarme a la hostelería me costaba, me decían una tapa y no tenía ni idea, o me hablaban alto y no estoy acostumbrada, pero poco a poco te haces», comenta.

Una gran ayuda fueron los programas de Jaén Acoge y su orientación laboral. «Hay que ser realistas cuando te formas y saber de lo que vas a trabajar, y aunque es cierto que aquí hay menos oportunidades laborales, también es verdad que todo es más barato y que hay mucha cercanía y tranquilidad, puedo mandar a mi mayor a recoger a su hermana sin ningún tipo de miedo. Eso es algo que se valora mucho y que permite querer hacer tu proyecto vital en Jaén».

Gleidys reconoce que no ha sufrido casos de discriminación, pero que conoce a compañeros que sí han tenido que afrontar esta situación. «Uno tiene que ir con ganas de trabajar y aprender, pero es verdad que si no controlas el idioma es difícil. Yo a todos les digo lo mismo, no cuesta nada darle una oportunidad a alguien, para ti solo van a ser unos meses de salario hasta saber si vale o no, pero puede que le estés salvando la vida a alguien».

No todas los casos son iguales. En cuanto al tipo de autorización, alrededor de dos tercios (665) se correspondieron con la categoría de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, documento que el empleador o empleado solicita para la contratación de una persona trabajadora extranjera mayor de 16 años por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años. Además, se concedieron 33 permisos a emprendedores para que pudieran trabajar por cuenta propia.

Otros 277 casos se autorizaron por arraigo (social, laboral familiar) y otras causas excepcionales, en la que se incluyen una variada casuística, como protección internacional, colaboración con autoridades o víctimas de violencia de género. Por último, se concedieron 119 permisos por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que facilita la entrada y permanencia en España a ciertos grupos de extranjeros por razones de interés económico.

«Nuestra intención es crear nuestro proyecto de vida aquí en Jaén, queremos comprar un piso. También intentamos ayudar a otras personas que han emigrado orientándoles sobre lugares donde solicitar empleo o recomendándoles», expresa Gleidys.

Los migrantes permiten encontrar mano de obra en los sectores donde es difícil encontrar trabajadores que asuman ciertos roles. Así, en el sector servicios, en el que se incluye la hostelería, se concedieron el 45% del total de autorizaciones, seguido de otra actividad económica clave para Jaén, la agricultura: a 318 personas se les concedió el permiso para trabajar en el campo.

No queda duda de que la campaña de aceituna es un factor clave en la migración. Durante diciembre, enero y febrero es cuando se concedieron más permisos de trabajo, un total de 336, gracias al impulso de la agricultura, mientras que el sector servicios se mantuvo estable a lo largo del año, excepto en verano, cuando se registra una caída generalizada en la provincia.

Por desgracia, aunque son una minoría, también hay casos donde se solicita la autorización pero no es concedida. En el año 2024 a un total de 33 personas se les denegó la posibilidad de trabajar en la provincia, correspondiendo el 75% de los casos a hombres, sobre todo a jóvenes.

Nivel nacional

Jaén es cada vez es una tierra más llamativa para los extranjeros, y aunque lo mismo sucede con España, no crece al mismo ritmo. En el año 2024 más de 273.500 migrantes recibieron el permiso para trabajar dentro de la frontera nacional, lo que supone prácticamente el doble que en el año 2020. Un crecimiento que si bien es notable no alcanza a los datos de la provincia, en la que como ya se ha mencionado se triplican. De hecho, se aprecia un ligero estancamiento en el último año, puesto que se ha producido un ligero descenso (de unos mil permisos menos) respecto al año 2023.

La previsión para la provincia es que el próximo año se vuelva a pulverizar el récord de permisos de extranjería. Así, en los meses de enero y febrero (los únicos de los que están publicados los datos) ya se registran un total de 318 casos, lo que supone un incremento del 16% en el mismo periodo de 2024. Entre los motivos principales del aumento está la cosecha media del sector olivarero, que ha atraído a un mayor número de jornaleros para la campaña.