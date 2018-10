El periodo de pago a los proveedores en la capital vuelve a acercarse a los 600 días Grupo de turistas ante la Catedral de Jaén, con el edificio del Ayuntamiento al fondo. / LIÉBANA Los entes municipales que más tardan son Somucisa y Urbanismo, y los que menos, son Somuvisa e IMEFE, cerca del máximo legal que son 30 días JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 4 octubre 2018, 02:40

El periodo de pago medio a proveedores (PMP) del Ayuntamientos de Jaén ascendió en agosto - último mes contabilizado - a 597 días, acercándose al récord actual de 624 días, de finales de 2016, según los datos del Ministerio de Hacienda. El ayuntamiento jienense es el que más tarde paga a sus proveedores de las capitales de provincias y ciudades mayores del país, muy por encima de los 30 días como máximo establecidos por la Ley 11/2013, de 26 de julio, a partir de la recepción de la mercancía o de la prestación del servicio por el proveedor.

El periodo medio en julio era de diez días menos y el de junio, catorce menos, que es cuando se inició la nueva escalada. En mayo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jaén tardaba en pagar 'solo' 383 días, según la misma fuente. Los Fondos de Ordenación - préstamos a menor interés y con el aval del Estado - suelen reducir el periodo de pago, pero su efecto apenas dura unos meses antes de iniciar una nueva subida.

La mayoría de estos fondos los destina el Ayuntamiento para pagar sentencias condenatorias, que es la vía más usada por los proveedores para poder cobrar sus facturas. Una vía que no es la más beneficiosa para la institución, ya que encarece la deuda al tener que pagar además intereses y costas, sin olvidar que los pequeños proveedores no tienen tan fácil acudir a los tribunales, por el coste que supone. Lo suelen hacer grandes firmas, incluso algunas de las concesionarias de servicios de la ciudad, y aquellas otras que por la cuantía de la factura les trae cuenta.

El Ayuntamiento de Jaén ha recibido ya varios toques de atención del Ministerio de Hacienda, al igual que otros consistorios en circunstancias parecidas. En abril pasado, remitió una carta a los 13 ayuntamientos grandes, más la Diputación de Cádiz, dando un plazo de 15 días para que tomasen medidas y corrigieran el incumplimiento del plazo máximo de pago. Como novedad, el Ministerio hablaba de las consecuencias de no tomar medidas o que estas no fueran suficientes. El gobierno municipal dijo que no era un ultimátum, sino un requerimiento o recordatorio. De hecho, no hubo consecuencias.

Por organismos municipales, la Escuela Taller es la que más tarda en pagar, 1.069 días; seguida de Somucisa (Onda Jaén), 649; la Gerencia de Urbanismo, 631; el Centro Especial de Empleo Jardines y Naturaleza, 624, y el Ayuntamiento central (sin organismos autónomos), 620. Los que menos tardan, Somuvisa, 30 días; el IMEFE, 187, y el Patronato de Asuntos Sociales, 313.