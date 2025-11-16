Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Salobreja, adaptada para acoger temporeros. IDEAL
Campaña

El periodo para abrir los albergues de temporeros comienza este lunes

El Foro Provincial para la Atención de las Personas Migrantes de Jaén cifra para esta campaña 14 alojamientos, con un total de 557 plazas

E. P.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:04

Comienza este lunes y hasta el 21 de noviembre el periodo recomendado por el Foro Provincial para la Atención de las Personas Migrantes de Jaén ... para la apertura de los albergues de temporeros destinados a acoger a los trabajadores que se desplacen a la provincia con motivo de la campaña de la recogida de la aceituna. Para esta campaña hay previsto que abran 14 albergues, con un total de 557 plazas. Por lo general, los temporeros podrán permanecer cinco días y cuatro noches en cada uno de ellos, de modo que se favorezca la movilidad de quienes buscan trabajo.

