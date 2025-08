«El perfil de la persona que acude a Cruz Roja no cambia, pero sí la vulnerabilidad»

En Cruz Roja siempre hay un gesto amable, una sonrisa cálida y una mano tendida. El baezano Jerónimo Vera lo comprobó primero como voluntario, luego ... como presidente provincial y ahora como delegado especial del Comité Autonómico de Cruz Roja en Andalucía tras relevar en el cargo a Rosario García.

Una etapa de cambios en lo personal y en lo profesional, porque se jubila el próximo mes de septiembre. De no ser así, cree que no habría aceptado la presidencia autonómica porque no sabe trabajar «a medias». Plantea una hoja de ruta continuista con el foco en la cooperación internacional y la capilaridad que permite a Cruz Roja llegar a todos los rincones de Andalucía.

–Lo primero de todo, ¿cómo está?

–Emocionado y feliz, pero al mismo tiempo uno siente respeto cuando se da cuenta del volumen que tiene Andalucía y la responsabilidad que implica el cargo. Agradecido también a mi antecesora, Rosario García, que ha puesto en marcha un montón de actividades en Andalucía —continuarlas no es un reto fácil—; y a la presidenta nacional por confiar en mí.

–¿Cuándo se hizo efectivo el nombramiento?

–El 3 de julio. Desde el primer minuto me puse a disposición de las necesidades de Cruz Roja con un objetivo, que la entidad se resintiera lo menos posible. Por eso he mantenido la agenda que Rosario García tenía prevista sin cambiar nada: consejo de protección en Madrid, una reunión de presidentes autonómicos y un comité nacional por ahora. También he estado en Sevilla viendo las dimensiones de la 'casa' desde arriba y he mantenido reuniones con el jefe de Comunicación.

–¿Cómo le va a afectar esto a nivel personal, se plantea mudarse a Sevilla?

–Buena pregunta (ríe). Intentaré estar parte de la semana en Sevilla o donde haga falta y parte en la provincia de Jaén, en mi pueblo (Baeza), pero siempre a disposición de las necesidades de Cruz Roja y de Andalucía.

–¿Qué hoja de ruta ha planteado para esta nueva etapa?

–En primer lugar, continuar con todo lo que tenía empezado ya Rosario para que no se resientan proyectos ni personas ni actividades. Seguir trabajando tanto en cooperación internacional como en la capilaridad que nos permite llegar a zonas donde las administraciones a veces tienen dificultades para hacerlo, sobre todo en el mundo rural. En 2024, por ejemplo, trabajamos en los 97 municipios de la provincia de Jaén, el 100%, mientras que en Andalucía conseguimos llegar a 779 municipios de los 785 que hay en total. Las redes de voluntariado y de asambleas que tenemos desplegadas por el territorio nos dan esa capilaridad.

La exclusión social, la soledad no deseada y el empleo son otros tres pilares importantes, así como adaptar nuestra acción a las necesidades presentes y futuras de Cruz Roja, anticiparnos a ellas, y siempre con un respeto tremendo con las acciones de medio ambiente que llevamos a cabo.

–Cuando habla de anticiparse a las necesidades, ¿a cuáles se refiere?

–En materia de empleo, a mejorar las competencias de las personas, algo que no cambia. A nivel de juventud, ser capaces, y lo somos, de estar en constante evolución para adaptarnos a las situaciones de las personas: trabajar en las líneas de salud mental, adicciones adaptadas a los cambios, campañas de prevención y protección, etcétera.

–¿Qué retos tiene Cruz Roja a nivel andaluz?

–El principal reto, desde mi punto de vista, es estar preparados para la emergencia o cualquier situación de desastre. Cruz Roja tiene que articular una respuesta porque cuando algo así ocurre es cuando más vulnerable está la persona y más necesidades puede tener.

–¿Cuáles son las principales dificultades que afronta Cruz Roja en el día a día?

–Para ser una entidad sostenible necesitamos voluntariado, socios y empresas que apoyen nuestra gestión.

–¿Qué balance hace de estos dos años que ha ejercido como presidente provincial?

–Positivo porque hemos conseguido atender a muchas personas, pero a la vez triste por las situaciones de necesidad que hay en la provincia de Jaén. Hace falta la Cruz Roja para atenderlas.

–¿Se le ha quedado alguna espinita clavada?

–A uno se le queda la espinita clavada de todo aquello que no hace. Si bien es cierto que Cruz Roja desarrolla muchísimos proyectos y actividades, como presidente tenía la responsabilidad de traer aquello que no se estaba haciendo aquí. Pero aunque quieras, a veces no puedes porque hace falta financiación o personas socias.

No obstante, en el último año y medio hemos puesto en marcha el proyecto de adopciones temporales que ha permitido que personas con unas historias tremendas que se ven privadas de libertad, cuyos hijos tienen que ser tutelados por la Junta de Andalucía, encuentren a alguien que se haga cargo de esas criaturas de manera temporal, sin olvidar que un día sus padres volverán.

–¿Ha cambiado el perfil de la persona que pide ayuda a Cruz Roja en los últimos años?

–Cruz Roja es una entidad abierta a la sociedad y la persona que acude a nosotros se encuentra en una situación vulnerable. Hay quien te pide dinero para pagar el recibo de la luz porque no llega a fin de mes. Nosotros hacemos una atención integral y en el triaje de acogida, por seguir con el ejemplo anterior, detectamos si lo que le falta es un empleo para los miembros en edad laboral que hay en la casa. Si tiene personas mayores o niños a su cargo a los que podamos atender, si hay algún problema de adicciones o de enfermedad en la familia, si es víctima de malos tratos en el caso de que sea mujer.

En resumen, ponemos a la persona en el centro de nuestras actuaciones y a ella dirigimos todas nuestras miradas. El perfil de la persona que acude a nosotros, con las diferencias que puede haber entre unas y otras, no cambia en esencia; cambia el concepto de vulnerabilidad que tiene.

–¿Hay diferencias también entre quienes viven en una ciudad y en un pueblo?

–Las situaciones son cambiantes en función de donde viva la persona, evidentemente. No tienen la misma posibilidad de acceder al empleo ni tampoco es igual la soledad que puede sentir una persona mayor que vive en Larva que otra que reside en Sevilla. Por otro lado, la brecha digital se agudiza en el mundo rural porque a veces la conexión a internet es difícil.

–Las olas de calor aumentan los casos de aislamiento y la soledad no deseada. De hecho, las personas que más sufren este problema son las que están en situación de calle y los mayores. ¿Tiene Cruz Roja algún dispositivo especial para estas fechas?

–Sí. Desde acciones tan fáciles como el reparto de agua cuando están en situación de calle hasta la compra de ventiladores (o braseros en invierno) a personas a las que damos una asistencia sostenida en el tiempo. Contamos con recursos de ayuda para intentar paliar las necesidades climáticas, a lo que se suma las llamadas de seguimiento a personas mayores. Tenemos un centro de emergencia en Jaén que da cobertura al 112 con asistencia 365 días, 24 horas, para asegurarnos de que la persona se encuentra bien o si necesita algo.

–Conoce la 'casa' muy bien porque además de los cargos de responsabilidad ha sido voluntario durante más de 15 años. ¿Cómo definiría el trabajo que se realiza en Cruz Roja?

–Es un trabajo que dignifica la vida de las personas, pretendiendo que partan de una situación de igualdad de oportunidades cuando acceden a unos estudios o a un empleo. Nuestro sueldo es la sonrisa de la persona a la que estamos atendiendo. Un trabajo que realizan tanto voluntarios como personal técnico.

–Con la iniciativa 'Un sueño, una oportunidad' recaudan fondos para mejorar la atención a la infancia en la provincia jienense, otra de los líneas de actuación prioritarias de Cruz Roja. ¿Cómo surgió la idea?

–Nosotros queremos ayudar a todas las personas, pero los recursos son limitados así que recurrimos a eventos que nos permitan disponer de fondos propios suficientes para atender una causa en concreto. Hay niños, niñas y jóvenes que viven situaciones dramáticas. En la primera edición de 'Un sueño, una oportunidad' conseguimos reconstruirle la dentadura a una niña que había sido atropellada. Otro niño necesitaba un audífono. Se le ha dado también una oportunidad a niños que jamás habían visto el mar o que no habían ido nunca a un museo. Gracias a eventos como este ponemos en valor el trabajo que desempeña Cruz Roja, pero también la solidaridad del sector empresarial de esta provincia.

–¿Alguna iniciativa que se haya hecho en Jaén se podría trasladar a nivel regional?

–Claro que sí, porque compartimos buenas prácticas.

–¿Qué hace Jerónimo Vera en su tiempo libre?

–Soy muy familiar y me gusta disfrutar de mis amigos. Me gusta el campo, la playa y el deporte.

–Se jubila próximamente, ¿no?

–Sí, el 12 de septiembre.

–Así podrá dedicarse al 100% a esta nueva tarea.

–Si no me jubilase, creo que no habría aceptado la presidencia autonómica porque yo no sé trabajar a medias. No pienso escatimar tiempo ni esfuerzos. No quiero fallar a quienes han confiado en mí, pero tampoco al voluntariado, al personal laboral y, sobre todo, a las personas a las que atendemos.

–¿Qué destacaría de Rosario García?

–Es una mujer excepcional, escrupulosa con los principios de Cruz Roja y una amiga personal porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Destaco su valor humano, la creatividad a la hora de diseñar acciones, su constancia y perseverancia.

–¿Y de la persona que se queda al frente de Cruz Roja en Jaén, Miguel Ángel Maldonado?

–Siempre ha estado ahí. Ocupaba hasta ahora la vicepresidencia, por lo que conoce perfectamente la estructura y tiene una gran capacidad de trabajo, así como una facilidad tremenda para conectar con el voluntariado, el personal laboral y las personas que atendemos día a día en Cruz Roja.