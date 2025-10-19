Los 'peques', protagonistas de la última jornada de la Feria de Jaén

Sin duda lo más pequeños fueron los protagonistas del segundo domingo de la Feria de San Lucas, el último día de unas Fiestas que han ... traído alegría, jolgorio y diversión a mayores y menores. Aún así, los niños y niñas fueron los reyes, porque montarse en los 'cacharricos' es la mejor manera de despedirse hasta el próximo año de la Feria.

Al mediodía las familias ya bajaban en tromba al recinto ferial para aprovechar al máximo las últimas horas de feria. Pocos grupos de amigos mayores había, que la madrugada del sábado fue larga. Al contrario, eran los 'peques' los que aportaban vida al recinto, aprovechando el Día de la Infancia para probar nuevas atracciones o repetir en sus preferidas.

Los más pequeños se decantaban por los 'cochecitos' y el tiovivo. Algunos incluso les costaba mantenerse en el asiento, por lo que sus familias tenían que compartir el viaje con ellos. Los adolescentes preferían intentar mantener el equilibrio en 'La olla' o 'Los toros', todo un reto.

El recinto olía a algodón de azúcar y buñuelos que degustaban los pequeños, pero no demasiado, que a partir de las 14:00 tocaba dirigirse a las casetas para disfrutar de una copiosa comilona, mientras cocineros y camareros se afanaban en los fogones para ofrecer los mejores platos. Los feriantes aprovechaban las últimas horas para redondear la Feria, si bien daban muestras de cansancio. «Es más de una semana trabajando 16 horas diarias y eso hace mella. Pero el último día siempre es especial y notas que la gente tiene ganas de pasarlo bien y llevarse un buen recuerdo», asevera Pedro, propietario de un puesto de vinos.

Así fue transcurriendo un día donde el pueblo de Jaén se despidió de la Feria hasta el próximo año. Díez días de intensa actividad que cerraron con un espectáculo de mas de 300 drones sobre las 21:30 horas en el Paseo de Caballos, que consiguió iluminar el cielo jienense con motivos propios de la ciudad.