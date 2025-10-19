Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Niños y niñas disfrutaron de las atracciones. Fotos: J. Jiménez

Los 'peques', protagonistas de la última jornada de la Feria de Jaén

Las familias acudieron una última vez para montarse juntos en las atracciones y aprovechar las horas finales de las Fiestas de San Lucas

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 19 de octubre 2025, 22:22

Sin duda lo más pequeños fueron los protagonistas del segundo domingo de la Feria de San Lucas, el último día de unas Fiestas que han ... traído alegría, jolgorio y diversión a mayores y menores. Aún así, los niños y niñas fueron los reyes, porque montarse en los 'cacharricos' es la mejor manera de despedirse hasta el próximo año de la Feria.

