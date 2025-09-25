Pepe Álvarez: «Manolo ha sido como un martillo pilón» El secretario general de UGT ensalza a Manuel Salazar en su despedida al frente del sindicato en la provincia

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha participado en el XV Congreso de UGT Jaén, donde se ha rendido un homenaje expreso a la trayectoria de Manuel Salazar, tras más de 20 años al frente de la organización en la provincia. «Merece que el conjunto de la Confederación le rinda homenaje a un hombre honesto y decente, que ha dedicado toda su vida a trabajar por los demás y que ha trabajado incansablemente por Jaén», ha afirmado.

Álvarez ha destacado que conoce de primera mano muchas de las problemáticas que afectan a la provincia jienense «porque Manolo ha sido como un martillo pilón, siempre y en cada lugar recordando las dificultades de los pueblos de Jaén, los problemas de los jóvenes para quedarse, la necesidad de industrializar la provincia y la falta de infraestructuras».

Asimismo, ha subrayado que Salazar ha sabido hacerlo «con una mirada solidaria, trabajando conjuntamente por Andalucía y trabajando conjuntamente por España», y ha apuntado que «hay poca gente que, de manera silenciosa, sin que lo conozca la mayoría, haya hecho tanto para que la sociedad de Jaén pueda vivir en una mejor situación».

En relación con la situación socioeconómica, Álvarez reflexionó: «Incluso si miramos el entorno, podríamos pensar que España está mejor de lo que a veces se reconoce, pero desde el punto de vista sindical ese 'bueno' no se reparte. Y nosotros queremos que se reparta».

Ha manifestado que este reparto debe hacerse reforzando los servicios públicos: «El 'no llego a fin de mes' en muchas comunidades tiene que ver con los regalos fiscales y con la falta de instrumentos en sanidad, educación o vivienda. Muchas familias tienen que pagar una universidad privada porque sus hijos no han podido acceder a la pública, y la vivienda es un problema estructural. Todo esto hace que las subidas salariales no sean suficientes».

Reducción de jornada

Álvarez ha puesto el acento en la reducción del tiempo de trabajo y ha señalado que «Andalucía es una de las comunidades con mayor media de horas de trabajo semanales, y queremos que eso se vuelva a abordar». «Lo que se debatía en el Congreso no era la reducción automática a 37 horas y media, sino abrir el debate», decía, y añadía: «Si realmente no están en contra de la reducción del tiempo de trabajo, lo razonable es que los matices se discutan en sede parlamentaria y no que se cierre la puerta de manera tajante».

Por último, Álvarez, por la elección de Pilar Gil como secretaria general en Jaén, ha valorado el avance en el liderazgo de las mujeres dentro de la organización. «Podríamos decir que ya tocaba, pero este es un proceso imparable. Hoy tenemos una secretaria general al frente de la federación de Servicios Públicos, además andaluza y cordobesa, y mujeres liderando en muchas comunidades autónomas. Estoy convencido de que las mujeres harán aportaciones extraordinariamente positivas para el futuro del sindicato y de las relaciones laborales de nuestro país».