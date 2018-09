Pensar en un safari y una foto con la jirafa Antonio Pérez trabajando en su stand de Ibercaza. / L. CÁDIZ En Ibercaza se dan cita empresas muy diversas. Desde un taxidermista que lleva 50 años en la profesión a un matrimonio que trabaja la cuerna de ciervo LORENA CÁDIZ JAÉN Domingo, 23 septiembre 2018, 04:01

En el pabellón que acoge la Feria de la Caza y la Pesca de Jaén (Ibercaza) hay un animal que sobresale por encima de todos los que están allí (vivos o disecados). Lo hace no solo por su exotismo, sino directamente por su tamaño. Es una jirafa, que desde las alturas mira al público pasar, y que a sus pies tiene un cocodrilo. Ambos son obra del taxidermista granadino Antonio Pérez y ambos son una de las principales atracciones de la Feria.

Más allá de la obligada foto junto a la jirafa, merece la pena conocer la historia de este taxidermista que lleva 50 años practicando el oficio, que empezó cuando solo tenía 14 y que nunca tuvo maestro, sino que todo lo aprendió por su cuenta, investigando. Él asegura que esa ha sido la clave para su desarrollo como profesional porque le permitió desarrollar una técnica propia.

«Tengo una gira por Europa con exposiciones porque hago grupos de animales en el aire. Por el que todo el mundo me conoce es por un grupo de 25 machos monteses saltando y apoyando en el suelo solo la mano de uno. El grupo pesa 1.200 kilos y yo con 80 kilos me puedo subir. Si digo mi nombre me conocen en mi casa, pero si digo que soy el autor del monumento de Andújar o de los monteses en el aire, me conocen en muchos sitios», explica Antonio Pérez.

Una jirafa o un cocodrilo como los que se exponen en Ibercaza puede llegar a sus manos procedente de un safari internacional, pero «la mayoría son defunciones en zoológicos, que como es obligatorio incinerar, y como saben que los utilizo para la divulgación de la naturaleza, me lo ceden, y ahora tengo más de 700». Este profesional tiene tres exposiciones abiertas, una de ellas en el Parque de las Ciencias de Granada y los almacenes de su empresa llenos. «Mi objetivo es hacer un museo permanente, pero necesita de un tamaño inmenso, tan grande como el recinto ferial de Ibercaza».

Reflexiona sobre la caza y asegura que no es una cuestión sobre la que estar en contra o favor. Él defiende que la naturaleza necesita un equilibrio y que en ciertos ecosistemas es necesaria la caza para mantenerlo y en otros no.

No es la única historia llamativa que se puede encontrar en Ibercaza. En esta feria Ignacio Sobrino y Aurelio García gestionan el stand de su empresa, con sede en Sudáfrica. Una empresa encargada de organizar safaris y que hace años que está presente en Jaén, donde, según aseguran, son muchos los aficionados a la caza mayor. «Tenemos muchos clientes y amigos a los que les gusta nuestra presencia y una toma de contacto anterior o posterior a su safari», explican.

Aseguran que lo que ellos ofrecen es un destino «un poco más especial». «Hay dos tipos de Sudáfrica, la llana, la que vemos en los reportajes, que es la sabana, y lo nuestro, que es como si fuera Sierra Morena, con antílopes y animales africanos. El cazador español que conoce nuestra zona y nuestra forma de cazar repite».

«Nosotros ofrecemos una estancia en un campamento, con lavandería y pensión completa y transporte. Y después los clientes eligen a los animales, uno puede valer 200, otro 500 u otro 2.000. No hay presión ninguna. Luego se hace una liquidación en el campamento de las tasas de abate de los animales que hayan conseguido».

Nieves Tena y Valentín Caballero son de Badajoz, del Valle de la Serena, y comercializan artesanía en cuerna de ciervo. «Hacemos llaveros, navajas, colgaderos, pulseras, colgantes, lámparas...». Nieves explica que su marido es cazador y «tenía cuernas en casa y no sabía que hacer con ellas y como tenía herramientas, porque le ha gustado siempre trabajar la madera, se puso a probar y empezó a tallar una cuerna como un hobby y ya llevamos once años con la empresa».

Es la primera vez que vienen a Jaén porque solo recorren las ferias grandes, ya que apenas disponen de stock que enseñar. Funcionan prácticamente bajo pedido porque todo lo hacen a mano y están ellos solos, con lo que no dan para más.

Actividades

Ibercaza celebró ayer su segunda jornada con gran ambiente de público y numerosas actividades, como el showcooking con carne de caza, organizado por la Federación Andaluza de Caza bajo la campaña 'Come caza, come sano'.

También hubo sesiones de tiro con arco y de tiro olímpico, así como pruebas de aptitud de cachorros de perros de caza con conejo.