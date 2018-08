«Al pensar, el ser humano es creativo; y cuando memoriza, una máquina» Familia haciendo deporte, en una imagen de archivo. / IDEAL Esther Prados, profesora de la Universidad de Almería, participó ayer en el curso de la UNIA 'La educación corporal, un lenguaje emocional' LEONARDO LÓPEZ JAÉN. Jueves, 23 agosto 2018, 01:45

Aparte de nuestra propia sombra a los seres humanos siempre hay algo que nos acompaña: las emociones. Alegría, tristeza, cansancio, nerviosismo o tranquilidad son algunas de las emociones más comunes aunque son infinitas y cambiantes a lo largo de un día, una semana o un mes; pero siempre están ahí. Incluso, hay veces que no somos conscientes de lo que sentimos y que a través del movimiento podemos descubrirlas. Es una de las ideas que transmitió ayer Esther Prados, profesora de la Universidad de Almería, que participó en uno de los cursos de verano que la UNIA celebra cada año en la sede Antonio Machado de Baeza.

Con el título 'La educación corporal, un lenguaje emocional', Esther Prados quiso transmitir la importancia del movimiento en el ser humano y cómo influye en sus emociones. «Los seres humanos sin movernos nos moriríamos y el título del curso responde a eso, a cómo cada movimiento o cada cosa que hagamos nos genera una emoción», afirmó esta experta en educación física. «Los que trabajamos en educación física somos unos privilegiados porque lo hacemos con lo que más desea el ser humano que es su propio cuerpo», apuntó Esther Prados.

Uno de los objetivos que se propuso esta profesora de la Universidad de Almería era hacer reflexionar a los asistentes a su curso. «He querido hacer reflexionar al alumnado con el modelo de enseñanza del orden de la repetición y cómo el cuerpo aprende repitiendo», señaló esta profesora. «Les he explicado cómo con el cuerpo se pueden romper esquemas de aprendizaje porque así, el ser humano piensa y cuando lo hace, es creativo mientras que cuando memoriza, es una máquina», añadió Prados.

Las historias personales

La experta quiso destacar la importancia de las historias personales y el hecho de ponerse en el lugar de otro dentro del proceso de aprendizaje. «Lo importante es abordar historias personales porque cuando pones a la persona en el centro de la experiencia se produce un cambio en la metodología», destacó Esther Prados. «Les he puesto como ejemplo el movimiento más simple que hace cualquier ser humano que es el de respirar y a partir de ahí les he puesto en la piel de otros poniendo como ejemplo cómo respiran los políticos o cómo respira el mundo en general», añadió la profesora.

El método de no hacer nada

Aparte, Esther Prados destacó la importancia dentro del aprendizaje de no estar relajados e inactivos. «Hemos hecho un ejercicio de no hacer nada para empezar a ser conscientes y muchos me han comentado que se encontraban nerviosos o cansados y no se habían dado cuenta hasta entonces», señaló la ponente.«He salido muy contenta porque la gente ha estado una hora entera atendiendo y se ha producido una conexión mágica», apostilló Esther Prados.