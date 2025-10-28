Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sanitarios atendiendo al herido en el lugar de los hechos. IDEAL
Pelea en el parque de la Alameda de la capital con un herido

Los servicios sanitarios están actuando en la zona tras recibir un hombre varias puñaladas en una pierna

Manuela Millán

Martes, 28 de octubre 2025, 19:16

Pelea entre varias personas en el parque de la Alameda, en la capital, junto a la plaza de toros. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ... ha recibido, sobre las 18:45 horas de este martes, un aviso por una trifulca entre varias personas de la que ha resultado herida un hombre.

