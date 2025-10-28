Pelea en el parque de la Alameda de la capital con un herido
Los servicios sanitarios están actuando en la zona tras recibir un hombre varias puñaladas en una pierna
Manuela Millán
Martes, 28 de octubre 2025, 19:16
Pelea entre varias personas en el parque de la Alameda, en la capital, junto a la plaza de toros. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ... ha recibido, sobre las 18:45 horas de este martes, un aviso por una trifulca entre varias personas de la que ha resultado herida un hombre.
Rápidamente se han activado a los servicios sanitarios del 061 que han atendido a esta persona que, según ha podido saber este periódico, habría recibido varias puñaladas en una pierna. También hay presencia de Policía Nacional y Policía Local en el lugar de los hechos.
Según las fuentes consultadas, se trata de una segunda pelea, tras una previa el pasado lunes en el centro. En estos momentos, se busca al autor de los hechos.
