Pedro Sánchez: «Debemos ser generosos con Jaén como ella lo ha sido y es con nosotros» El cocinero jienense en un momento del pregón en el balcón. / IDEAL El cocinero jienense, Estrella Michelín, ha pregonado el inicio de la Feria de San Lucas 2019, afirmando que «no soy de abrir ferias y sí de cerrarlas» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Sábado, 12 octubre 2019, 21:33

El cocinero jienense Pedro Sánchez, estrella Michelín con su restaurante Bagá, en el corazón de San Ildefonso, ha sido el encargado de abrir la feria de San Lucas 2019 con un divertido y emotivo pregón cargado de positivismo y jalonado de anécdotas alrededor de unas fiestas que son «envidiables». El chef jienense se ha mostrado ilusionado y abrumado a la vez por pronunciar un pregón en un escenario presidido por la Catedral y ha animado a los y las jienenses a trabajar juntos por hacer de la ciudad la mejor para vivir. «No olvidemos que todos tenemos la obligación de poner ese granito, ese poquito de nuestro corazón y nuestro trabajo para que uno a uno hagamos de Jaén una ciudad que brille tanto que no le sea indiferente a nadie. Una ciudad que como Bagá es un pequeño gran proyecto, con multitud de posibilidades, de sueños. No importa el tamaño, ni las dificultades, ni las piedras en el camino, lo que de verdad importa es unir fuerzas en un proyecto definido e ilusionante al que todos debemos unirnos, sin fisuras ni colores», ha dicho en declaraciones recogidas en un comunicado municipal.

Julio Millán y José Manuel Higueras entregando la placa a Sánchez. / IDEAL

Sánchez ha bromeado diciendo que «no soy de abrir ferias y sí de cerrarlas. Cualquiera me echaba a mí de las casetas». Ha recordado cómo en una feria cocinó un arroz para una asociación al que sin querer echó más pimienta de la cuenta. «No daba tiempo a empezar otro, así que removí bien y dije: ¡estos no se dan ni cuenta! Cuando lo serví y empecé a ver las caras de la gente me fui disimulando cerveza en mano y ese año no bajé ni un día más. Hasta mi madre me preguntaba si estaba enfermo porque no quería ir a la feria».

Pedro Sánchez durante el pregón. / IDEAL

Sánchez ha animado a disfrutar de la feria de día y del ferial. «Tenemos una feria envidiable, conocida cada año más, de las más diversas y acogedoras, una feria de todos y para todos y todas. Sabéis lo orgulloso que me siento de ser de aquí, de nuestro Jaén, de haberle dado su primera estrella Michelín, poniendo así mi granito de arena para hacer de nuestra ciudad un poco mejor». Asimismo ha añadido que «debemos ser generosos con Jaén como ella lo ha sido y es con nosotros. Generosos con las personas que nos visitan, con nosotros mismos, hacer de nuestra feria una de las mejores de España», ha pedido.

El pregonero con la corporación municipal. / IDEAL

A continuación del pregón ha tenido lugar la cabalgata inaugural que este año lleva por título 'Bella ciudad de luz' como homenaje a Jaén, por lo que contará como hilo conductor con la luminosidad de sus carrozas y de los espectáculos que crearán las 200 personas implicadas en convertir el recorrido en todo un desfile de luz y color.