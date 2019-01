La peatonalización de Virgen de la Capilla y acabar el 'parking' del Hípico, en el horizonte municipal Obras de reforma de las cuadras del antiguo Club Hípico de Jaén en 2007, dos años de su demolición para construir un 'parking' aún sin acabar. / F. J. CANO El alcalde de la capital señala que el proceso de ganar más espacio para el viandante «empezó hace 40 años y los que vengan van a seguir haciéndolo» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Sábado, 5 enero 2019, 02:10

«El proceso de peatonalización no es de Javier Márquez», aseveró ayer el propio alcalde de Jaén, convencido de que el proceso impulsado hace 14 meses en parte del centro de la capital jienense no tiene vuelta atrás, pese a las críticas recibidas, sobre todo de una parte importante de los comerciantes, que se manifestaron en noviembre pasado, no contra la peatonalización sino reclamando su rectificación y medidas que faciliten el acceso al centro.

Márquez indicó que el proceso es paulatino y progresivo y que empezó hace 40 años con las calles San Clemente y Navas de Tolosa, «y se decía que se iba a hundir el mundo y luego fue todo lo contrario». Añadió que siguió por las plazas de los Jardinillos y la Constitución, que continuó durante el mandato de la alcaldesa Carmen Peñalver (2007-2011) y que él ha seguido ese proceso. «Y los que vengan van a seguir haciéndolo», apostilló.

En este sentido, añadió que «hay calles que, con esa misma filosofía, el día de mañana tendrán que peatonalizarse, como por ejemplo Virgen de la Capilla, que parece algo razonable, igual que por ejemplo Roldán y Marín» lo será en breve con el proyecto que conectará el 'parking' de la Constitución con el aparcamiento del edificio que se construirá en el antiguo solar de Simago.

Ello aumentará las plazas de aparcamiento en la zona, que es una de las críticas que ha recibido la peatonalización. Y ahí también se inscribe la terminación del 'parking' municipal del antiguo Hípico, junto a la Alameda y la Variante Sur, a pocos metros del centro urbano. El alcalde señaló que «se intentó sacar la concesión» de este 'parking' pero no encontraron empresarios interesados, si bien cree que «los tiempos han cambiado» y en poder sacarlo próximamente, o terminarlo con financiación municipal.

DUSI y calle Maestra

Aclaró que el DUSI «no es un programa de obra civil», sino de medidas que establece la UE como puede ser la disminución de gases contaminantes, «y a partir de ahí llevar aparejada la realización de determinadas obras, pero no es un Urban».

Y que serán las comisiones que se creen para el DUSI las que «tendrán que plantearse los proyectos de movilidad de la ciudad, y habrá cuestiones que afectarán al sistema tranviario y otras probablemente de actuación intermodal».

Sí figura en el DUSI la mejora de la calle Maestra, de su solería y probablemente también sea necesario cambiar su red de alcantarillado, muy antigua. «Ya existe un proyecto. Queda aprobar el mismo y enviarlo a Cultura cuando se tenga la financiación», indicó.