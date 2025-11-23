Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patrullas de paisano de la Policía Local en Jaén para combatir «conductas incívicas»

Más vigilancia contra el depósito de basura fuera de los lugares habilitados o los excrementos de mascotas sin recoger

E. López

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:51

La Policía Local intensifica la labor de los equipos de vigilancia 'Romeo', con agentes de paisano y coordinados con la Policía Nacional por la seguridad ... de los jienenses. Desde el Ayuntamiento de Jaén destacan la importancia de su trabajo en acciones recientes como las detenciones por robos en comercios del centro. Así, esta presencia contribuye, según explican, a la «detección discreta de patrones delictivos», así como «la mediación en conflictos vecinales o la obtención de información clave para la intervención policial».

