Patrullas de paisano de la Policía Local en Jaén para combatir «conductas incívicas»

La Policía Local intensifica la labor de los equipos de vigilancia 'Romeo', con agentes de paisano y coordinados con la Policía Nacional por la seguridad ... de los jienenses. Desde el Ayuntamiento de Jaén destacan la importancia de su trabajo en acciones recientes como las detenciones por robos en comercios del centro. Así, esta presencia contribuye, según explican, a la «detección discreta de patrones delictivos», así como «la mediación en conflictos vecinales o la obtención de información clave para la intervención policial».

De esta forma, se lleva a cabo también y de manera periódica campañas específicas en aquellos barrios donde se detectan «conductas incívicas», especialmente relacionadas con el depósito de basura fuera de los lugares habilitados o la falta de recogida de excrementos de mascotas. «Se trata de campañas fundamentales para proteger la salubridad y mejorar la imagen de la ciudad, además de disuadir comportamientos inadecuados mediante el refuerzo de la vigilancia y la aplicación de la normativa y su objetivo es garantizar calles más limpias, entornos vecinales más seguros y favorecer la convivencia responsable», ha asegurado la concejala de Policía Local y Participación y Atención Ciudadana María del Carmen Angulo.

Ampliar Reunión con vecinos.

La edil ha mantenido una reunión de coordinación con el subinspector de Barrios de la Policía Local, el delegado de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el presidente de la Federación OCO y representantes vecinales de los barrios del Tomillo y Peñamefécit.

Inquietudes

Ha detallado que durante el encuentro se han abordado las principales inquietudes trasladadas por los vecinos, así como las medidas orientadas a reforzar la presencia policial y la prevención y ha destacado que «se trata de una nueva reunión de trabajo dentro del diálogo permanente que la Concejalía mantiene con las asociaciones vecinales para escuchar sus demandas y atender de manera directa las necesidades de cada barrio».

Para la edil, «estos encuentros son un ejemplo más del compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad ciudadana, la mejora constante de los servicios públicos y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre administración, fuerzas y cuerpos de seguridad y movimiento vecinal, ya que la colaboración activa con las asociaciones de vecinos es esencial para que nuestros barrios sean más seguros, estén más cohesionados y ofrezcan mayor calidad de vida».