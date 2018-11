PASSO estudia medidas ante la respuesta municipal del pleno «Solo pedimos una mesa de trabajo, para estudiar las fórmulas para pode arreglar las plazoletas. Solo pedimos sentarnos con el Ayuntamiento y con otras administraciones», añadió JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 28 noviembre 2018, 00:55

«Estamos muy molestos», afirmó ayer el presidente de la asociación de vecinos PASSO, Francisco Gutiérrez, no solo por la negativa municipal a sentarse a buscar soluciones al arreglo de las plazoletas y sectores de Polígono del Valle, sino también por las formas empleadas, en particular por los concejales no adscritos Salud Anguita e Iván Martínez, que acusaron a la asociación de interés partidista, y al PP, por rechazar la moción.

«Solo pedimos una mesa de trabajo, para estudiar las fórmulas para pode arreglar las plazoletas. Solo pedimos sentarnos con el Ayuntamiento y con otras administraciones», añadió.

PASSO es partidario de la expropiación municipal de dichos espacios, que sobre el papel son propiedad de los dueños de las viviendas circundantes pero que en la práctica son espacios públicos. Pero la Junta de Andalucía no puede invertir como quería fondos europeos en su arreglo, ya que la UE no permite hacerlo en espacios privativos. Para poder hacerlo, tienen que ser públicos a efectos legales. Los vecinos no se oponen, pero ven imposible contactar con todos los propietarios y hacer la cesión, que es la solución planteada por el Ayuntamiento, que se opone a la expropiación aunque fuera por un precio simbólico.

El presidente de PASSO insistió en que en la moción solo pedían sentarse, así como la mejora del mantenimiento urbano del barrio, que es «nefasto», y de las instalaciones deportivas. Y recuerdan que según el reglamento municipal no pueden presentar mociones directamente, si no es a través de un grupo político (en el pleno fue el PSOE). Por todo ello, miembros de la asociación se reunieron tras el pleno y estudian qué medidas adoptarán en el barrio.