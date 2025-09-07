Un paso de peatones para conectar dos recintos de la UJA Conecta a través de la avenida el recinto del colegio Mayor Domingo Savio y las instalaciones deportivas, con el Campus Principal de Las Lagunillas

El Ayuntamiento de Jaén ejecuta las obras para la construcción de un paso de peatones en la calle Ben Saprut que conectará dos recintos del Campus de Las Lagunillas y que ayudará a completar los recorridos seguros y saludables en su entorno. El Área de Mantenimiento Urbano atiende en días la solicitud presentada por el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y solventa un paso crítico de estudiantes y deportistas, especialmente durante el curso.

El concejal del área, Javier Padorno, junto al vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, han visitado esta mañana las obras de construcción de este paso de peatones, cercanas a su terminación, «que supone dar cumplimiento a una solicitud hecha por el Gobierno de la Universidad y que como no puede ser de otra manera, hemos atendido en pocos días, porque ganamos en seguridad no solamente para el público universitario sino que también se beneficia el resto de la ciudadanía», asegura Padorno. En concreto, el paso de peatones conecta a través de la avenida el recinto del colegio Mayor Domingo Savio y las instalaciones deportivas, con el Campus Principal de Las Lagunillas.

En cuanto a su concepción técnica, Padorno ha explicado que el paso de peatones se ha construido atendiendo a todas las medidas tanto de accesibilidad como de movilidad que marca la normativa incluyendo baldosas podotáctiles, rebajando a cota cero el paso entre el acerado y la calzada para que puedan pasar sin problemas por él personas con movilidad reducida».

Padorno destaca que «la colaboración de este equipo de Gobierno con la Universidad es total, desde las peticiones de más envergadura hasta estas necesidades más concretas porque nuestro convencimiento es que la UJA es un elemento generador de oportunidades para Jaén, y no podemos más que estar a lo que la comunidad universitaria nos demande».

Por su parte, el vicerrector ha reconocido «la pronta respuesta del Ayuntamiento a la solicitud presentada desde la Universidad», gesto que ha agradecido porque «aunque es una actuación sencilla, es a la vez bastante importante porque nos sirve para conectar de forma peatonal ambos recintos, y especialmente con la nueva entrada al Campus de Las Lagunillas que se ha habilitado en la calle Ben Saprut, una vez se termina el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud».

Carazo ha recordado que en un lado está el recinto del Colegio Mayor que cuenta con más de 160 estudiantes, «y junto a él tenemos los 148 alojamientos universitarios de personas que residen ahí durante todo el curso» por lo que se trata de una zona especialmente transitada de septiembre a junio.

Junto a esos usuarios, el resto de la comunidad educativa realiza el paso entre ambos recintos muy habitualmente porque, como indica el vicerrector, en el mismo entorno «están ubicados tanto el Servicio de Deportes, como el pabellón polideportivo, las pistas deportivas, la sala de musculación, y con la novedad para este mes de septiembre de que en esta zona inauguraremos el nuevo centro de formación e innovación docente». Es por ello por lo que «es un número importante, y creciente, el de alumnos y usuarios el que realiza este trayecto, a partir de ahora de una manera mucho más segura».

Junto a ello, el vicerrector recalca que «la Universidad pretende hacer unos recorridos saludables dentro del Campus que conectarían también los dos recintos y que pasarían por el paso de cebra que ahora se construye». «Con la ayuda de estas iniciativas, ayudamos a esa idea de que el Campus universitario se convierta para la ciudad en un parque más para el disfrute de la ciudadanía», ha concluido