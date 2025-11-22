Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración del mural. Ideal

El particular salmorejo de Belin ya luce en la capital jienense

Más de 60 personas participan en el concurso de pintura rápida de 'Jaén se pinta'

E. L.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

Jaén estrena desde este sábado en su centro urbano un particular salmorejo de Belin, segundo mural de 'Jaén se pinta', iniciativa de la galería de ... Arte Azur, la academia de Arte Carrillo y con el apoyo del Ayuntamiento, Diputación y Heineken España a través de sus marcas Cruzcampo y El Alcázar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Soy de Jaén»: La curiosa historia de Ricardo Darín
  2. 2 Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas
  3. 3 El PSOE dice que pacientes en lista de espera quirúrgica del Hospital Comarcal se quedan sin plazo de garantías
  4. 4 Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar
  5. 5 Bombas de insulina para todos los niños andaluces diabéticos para 2027
  6. 6 Los niños y niñas de la ciudad conocen sus derechos mediante la diversión
  7. 7

    Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén
  8. 8 El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas
  9. 9 Una actividad orienta a la ciudadanía a defenderse ante los episodios de inundaciones
  10. 10

    Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El particular salmorejo de Belin ya luce en la capital jienense

El particular salmorejo de Belin ya luce en la capital jienense