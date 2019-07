El 65% de los participantes en la IV Lanzadera encuentra empleo El concejal (centro), con los participantes y la coordinadora de la IV Lanzadera de Empleo. / IDEAL El Ayuntamiento clausura la cuarta edición de este programa pionero, al que accedieron 20 de los 800 solicitantes JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 29 julio 2019, 20:16

Entrar en las Lanzaderas de Empleo es como entrar en la antesala a un puesto de trabajo. De ahí que la cuarta edición recibiera 800 solicitudes, aunque solo hubiera 20 plazas. De esta veintena de participantes, 13 han encontrado ya empleo y el resto podría hacerlo en breve, según ha indicado este lunes el concejal de Educación e IMEFE en el Ayuntamiento de Jaén, Francisco Díaz Ráez, durante la clausura de la IV Lanzadera de Empleo de Jaén. Edición que comenzó a finales de febrero como un innovador programa de lucha contra el paro, impulsado por Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del programa operativo POISES.

El concejal ha explicado que el grupo ha sido heterogéneo, ya que contaban con diferentes edades, niveles formativos y trayectorias laborales. De forma gratuita, durante estos meses han realizado diversas actividades para optimizar su búsqueda de trabajo: dinámicas de inteligencia emocional y comunicación, talleres de marca personal y búsqueda de empleo 2.0, simulación de entrevistas, mapas de empleabilidad y visitas a empresas.

Los participantes que han encontrado un puesto de trabajo lo han hecho en diferentes sectores: administración, hostelería, educación o atención al cliente, entre otros. «Todos en aquella profesión para la que se han preparado», ha añadido Díaz, para quien se trata de un porcentaje de inserción laboral provisional, puesto que hasta septiembre se seguirán registrando resultados que sean consecuencia directa de todo lo aprendido en la Lanzadera de Empleo.

Solicitarán más

El concejal también ha puesto el acento en «el resultado a nivel humano» de este programa, puesto que se ha creado «un vínculo afectivo y solidario muy importante entre los alumnos», al tiempo que ha remarcado que el Ayuntamiento de Jaén es de los pocos en España que ha desarrollado cuatro lanzaderas de empleo, anunciado que este año solicitarán la quinta.

«Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de formar y capacitar a las personas para afrontar la búsqueda de empleo con el mayor número de oportunidades», ha dicho, al tiempo que ha destacado que «se ha demostrado que la Lanzadera de Empleo es una herramienta muy eficaz para luchar contra el paro de la mano de instituciones públicas y privadas con técnicas y herramientas de orientación que se adaptan a las necesidades concretas actuales del mercado de trabajo».

Por otra parte, Francisco Díaz ha resaltado que «la metodología empleada por la Lanzadera sitúa a los participantes en una posición activa que refuerza sus habilidades y competencias para poner en marcha su proyecto o conseguir un puesto de trabajo con más ilusión y confianza en sí mismos, ya que está basada en el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la comunicación o la creatividad, entre otros aspectos».

La coordinadora

La técnica que ha coordinado la Lanzadera, María Dolores Molina, se ha mostrado «satisfecha con los resultados logrados en los cinco meses, no sólo por la tasa de inserción, sino especialmente por el cambio de actitud que han experimentado los participantes, que han ganado en seguridad y confianza a la hora de enfrentarse al actual mercado laboral». Molina ha añadido que los resultados «son muy positivos y los participantes, todos, se muestran muy agradecidos con las herramientas y habilidades desarrolladas a lo largo de estos cinco meses que ha durado el programa»

«.

Participantes

José López, uno de los participantes en la Lanzadera de Empleo, afirma que entró en el proyecto «con la esperanza de encontrar un trabajo mejor que el que tenía». «Y lo he conseguido. Aquí hemos adquirido formación para conseguir nuestras metas. Hemos aprendido a elaborar el currículum de forma profesional y nos han mostrado enlaces a través de los que llegar a nuestra meta. Animo a todas las personas desempleadas a tomar parte en programas como este», ha explicado.

Por su parte, Montserrat Anguita, otra de las participantes, ha añadido que el balance es «positivo». «Llevo mucho tiempo sin trabajar y, aunque no lo he conseguido, creo que lo haré pronto. Gracias a la Lanzadera de Empleo ahora me conozco mejor, sé enfrentarme a las entrevistas de trabajo o pruebas de selección, sé vender mi perfil profesional y demostrar mis cualidades y mi valía«, ha apostillado.