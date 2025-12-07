Los parques y zonas verdes de Jaén dan cobijo a 99 especies botánicas

¿Sabía que en el parque de la Concordia hay pinsapos y que el pino del parque del Seminario es carrasco? La ciudad de Jaén ... da cobijo a árboles singulares, como por ejemplo el liquidámbar, aunque a menudo pasan desapercibidos por el desconocimiento general que hay sobre la materia. Esta especie se utilizó en el memorial por las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York porque sus hojas se ponen rojas en otoño.

Fomentar el conocimiento de la flora local entra la ciudadanía es, precisamente, uno de los objetivos del proyecto 'Jaén verde y conectada: geoparques urbanos impulsado por el Ayuntamiento de la capital a través del área de Educación Ambiental del Centro Especial de Empleo (CEE). Propone la creación de mapas interactivos, utilizando plataformas como Google Maps, que geolocalizan las especies botánicas presentes en los parques que gestiona el CEE.

De momento se ha desarrollado una fase piloto en los parques del Seminario, Concordia, Juan Pablo II, los Jardinillos, Fuente de la Mimbre, Empresario Diego Torres, Ortega y Sagrista y de las Flores, así como el polideportivo de las Fuentezuelas. Se han catalogado 99 especies botánicas y la intención es ampliar esta iniciativa a otras zonas verdes de la capital.

«Queremos crear un sentimiento plantista entre la población de Jaén al igual que existe el sentimiento animalista. Hemos detectado que se desconoce el nombre de las plantas, o de muchas de ellas, y si no sabes lo que tienes, no lo valoras», explica José Enrique Carrillo, monitor de Educación Ambiental del CEE.

En las entradas de los parques hay carteles con un código QR que al escanearlo con el móvil dará acceso al mapa interactivo. Este recurso también está disponible en la web del CEE. Las fotografías que aparecen no son imágenes genéricas, sino las de las propias plantas que hay en el parque en cuestión.

Sobre la conveniencia o no de introducir especies alóctonas, Carrillo matiza que la ciudad no es un medio natural al uso: «Cuando hablamos de especies vegetales que se utilizan en jardinería urbana, el tema de introducir especies que vienen de fuera no es tan peligroso, entre comillas, como cuando se hace en el medio forestal o agrícola. Aquí lo que se intenta también es buscar una variedad de especies que se adapten bien al clima y darlas a conocer», argumenta.

En este sentido, los efectos del cambio climático hacen que se busquen especies resistentes a la falta de agua, pero también con «alta capacidad» de regenerar dióxido de carbono.