Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Parque de la Concordia. A. Cubillo

Los parques y zonas verdes de Jaén dan cobijo a 99 especies botánicas

La información está disponible en los mapas interactivos del proyecto 'Jaén verde y conectada. Geoparques urbanos'

Ascensión Cubillo

Jaén

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:07

Comenta

¿Sabía que en el parque de la Concordia hay pinsapos y que el pino del parque del Seminario es carrasco? La ciudad de Jaén ... da cobijo a árboles singulares, como por ejemplo el liquidámbar, aunque a menudo pasan desapercibidos por el desconocimiento general que hay sobre la materia. Esta especie se utilizó en el memorial por las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York porque sus hojas se ponen rojas en otoño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lavadora provoca un incendio tras arder en una vivienda de Torredelcampo
  2. 2 Nueva línea de transporte público entre Entrecaminos-Ciudad Jardín y Jaén
  3. 3

    Â«No dudamos en apoyar los proyectos que puedan ser una oportunidad transformadoraÂ»
  4. 4 Investigadora de la UJA, parte de un equipo que estudia la influencia de la memoria en la adaptación al frío
  5. 5 Mejoras en la carretera que une Lahiguera y Fuerte del Rey
  6. 6

    El número de muertes en Jaén duplica el de los nacimientos
  7. 7 Otros 134 aparcamientos junto a la Policía Local para uso en eventos
  8. 8 El prototipo del Citroën DS y «el affaire L'Auto-Journal»
  9. 9

    El número de muertes en Jaén duplica el de los nacimientos
  10. 10

    Cuando el silencio se hace cómplice

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los parques y zonas verdes de Jaén dan cobijo a 99 especies botánicas

Los parques y zonas verdes de Jaén dan cobijo a 99 especies botánicas