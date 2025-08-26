El Parque de Bomberos de la capital incorpora 235 placas solares

Manuela Millán Martes, 26 de agosto 2025, 20:02 Comenta Compartir

Avances para hacer una ciudad más sostenible. El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado la instalación de 235 placas solares en el tejado del Parque de Bomberos de la capital y avanza con un contrato de eficiencia energética de 2,3 millones para reducir el 20% del consumo eléctrico y autoabastecer edificios municipales.

La primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, junto al tercer teniente de alcalde y edil de Empresas Públicas, Francisco Lechuga, y la concejala de Seguridad, María del Carmen Angulo, han visitado los trabajos de instalación de estos paneles solares fotovoltáicos que cubrirán los mil metros cuadrados de superficie de los tejados del Parque de Bomberos. También han participado el jefe de Bomberos, Antonio Tobaruela, técnicos municipales y de la empresa Alisea, que es la responsable de la ejecución de este contrato de mejora energética.

La instalación es de 100 kilowatios en una superficie de mil metros cuadrados y se genera energía para abastecimiento del parque y compartir con otros edificios municipales. «La planificación de este contrato, impulsado en 2022 siendo alcalde Julio Millán, sufrió una importante parálisis en la etapa de gobierno del PP, contempla además la colocación de paneles en colegios e instalaciones deportivas y culturales de forma que se cumpla con la agenda 2023 y con las directivas europeas de que se reduzca en edificios públicos al menos un 20% el consumo de energías convencionales», explica Lechuga. Del mismo modo, añade que «se trata de una indicación de la UE que ayuda a que combatamos el cambio climático, algo en lo que cuesta creer que haya entidades y partidos que lo nieguen».

Así, pone como ejemplo que las instalaciones que ya cuentan con este sistema (Salobreja y algunos colegios, entre otras) permitirán junto con la superficie que se va a habilitar en Bomberos que el consumo eléctrico del Ayuntamiento pase de 5 millones de kilowatios/hora a un millón menos.

Ahorro

En esta línea se ha pronunciado la Primera Teniente de alcalde, María Espejo, quien ha dicho que es «una obligación avanzar en la eficiencia energética de las administraciones públicas y además procurar el ahorro del consumo de energías convencionales al Ayuntamiento». Espejo ha dicho que el excedente de la producción de Bomberos permitirá atender demandas en el complejo deportivo de Las Fuentezuelas.

Por su parte, María del Carmen Angulo valora estas obras en el Parque de Bomberos, un servicio «estratégico además en constante funcionamiento por su dedicación al ciudadano y el trabajo en dotación de personal y medios que está haciendo el actual equipo de Gobierno, con la incorporación de nuevos vehículos y plazas a este servicio».