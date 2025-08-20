El paro juvenil aumenta hasta el 28% en Jaén, con 21.000 desempleados
En un informe del sindicato CC OO asevera que el 47% reconoce haber trabajado en negro, mientras aumenta la temporalidad
Jesús Jiménez
Jaén
Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:55
Salir adelante siendo joven es aún más difícil en Jaén, en un territorio que cada vez ofrece menos oportunidades a las nuevas generaciones. Prueba de ... ello es su situación laboral, puesto que el paro juvenil aumentó un 13,5% en 2024, hasta situarse en 28,8%, es decir, casi uno de cada tres personas menores de 35 años no es capaz de encontrar un empleo.
Así lo demuestran los datos publicados por el sindicato Comisiones Obreras (CC. OO) en su informe 'Situación de la juventud en Jaén', en el que se recoge que de las más de 72.000 jóvenes activos casi 21.000 están en situación de desempleo.
De hecho, según dichas cifras la tasa de desempleo juvenil jienense es la mayor de toda Andalucía, a un punto porcentual de la siguiente, que es Granada, con un 27,8%. Más agravada es la situación si se compara con otros territorios, como el caso de Málaga, donde la tasa se sitúa en el 18%, diez puntos porcentuales por debajo. Por franja de edad, el porcentaje de desempleo es mayor en los jóvenes de entre 18 a 24 años, que se sitúa en el 40%.
Otro problema del mercado laboral de Jaén es la economía sumergida. Lo Silvia de la Torre, secretaria general de CC OO Jaén, quien asevera que un «47% de los jóvenes reconoce haber trabajado sin estar dado de alta en la seguridad social, 'en negro'».
Temporalidad
Los datos negativos no acaban ahí. Si la tasa de desempleo es alta, los que encuentran trabajo lo hacen de forma precaria. Así lo recoge el citado informe, que afirma que la «temporalidad entre los jóvenes sigue aumentando» y ya se sitúa en el 25%, si bien la situación se agrava en los menores de 25 años, donde sube hasta la mitad de las personas que trabajan.
Sí hay buenas noticias respecto a la parcialidad. En 2024 consiguió bajar gracias al considerable descenso en el caso de las mujeres, donde descendió del 31,8% hasta el 27,4%, motivado. Aun así, queda mucho trabajo por recorrer y la brecha de género sigue muy presente, pues la parcialidad femenina es el doble que la masculina (14%).
Desde CC OO denuncian que la situación ya no solo afecta a las condiciones salariales, sino también a la propia seguridad de los jóvenes. Señalan que el ratio de accidentes por cada mil personas ocupadas entre 16 y 24 años es de 42,2, mientras que la media de todos los trabajadores se sitúa en 26,2. De esta manera, de los más de 5.700 accidentes en jornada de trabajo acontecidos en Jaén en 2024 1.500 correspondieron a jóvenes menores de 35 años.
Respecto a al formación, desde el sindicato destacan el papel de la Universidad de Jaén (UJA). De las más de 2.000 personas egresadas de la institución académica en el último año el 56% consigue encontrar un empleo en el primer año tras obtener el título.
En los datos académicos también se percibe la brecha de género. A pesar de que en la UJA actualmente estudian más mujeres que hombres (1.600), la tasa de empleo global masculina es del 65,6%, más de 12 puntos superior a la femenina (53,42%). «Estudian más mujeres pero trabajan antes los hombres», se asevera en el informe.
Uno de los mayores problemas para los jóvenes es sin duda la vivienda. En la provincia el alquiler por metro cuadrado se sitúa en los 5,7 euros, mientras que en la capital asciende a 7,5. Esto implica que un joven de 18 a 25 años tiene que dedicar el 70% de su empleo para arrendar un piso de 60 metros cuadrados, mientras que no podría ni siquiera llegar a pagar (sin contar otros gastos como agua y luz) uno de 90.
Estos precios son en muchos casos inviables para los jóvenes, que se ven incapaces de independizarse a pesar de tener un empleo, como demuestra el hecho de que la edad media para emanciparse supere ya los 30 años. Todo ello a pesar de que en la provincia hay 62.500 viviendas vacías, un 16,7% del total, cifra que cae al 10% en el caso de la capital.
Por ello, la secretaria de Juventud del sindicato, Silvia Cazalilla, señaló algunas medidas para favorecer la situación de los jóvenes. «Es necesario que el Salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario neto medio, la reducción e la jornada laboral a 37,5 horas y el aumento de la dotación de inspectores de trabajo en Andalucía».
Ganar casi 3.000 euros menos por ser mujer
La brecha salarial es una realidad incuestionable en Jaén, pues el salario medio anual de un varón jienense se sitúa en los 18.306 euros frente a los 15.402 de las mujeres. Este dato, simplificado, implica que una mujer recibe 2.904 euros menos que un hombre.
Aún así, hay ciertos datos que invitan al optimismo. El tramo de edad que presenta una menor brecha salarial es entre los 26 a 35 años. Además, Jaén es de las provincias andaluza donde la diferencia es menor, en concreto un 18,9%, aunque esto esté motivado por los bajos sueldos masculinos, no porque las mujeres ganen más.
