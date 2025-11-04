Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista del centro de la capital en este otoño. A. C.
Datos de octubre

El paro aumenta en 235 personas en Jaén y ligera mejoría en la afiliación

Sube por tercer mes consecutivo el número de personas desempleadas, aunque hay 4.191 menos que hace un año

Ascensión Cubillo

Jaén

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

Sube el paro por tercer mes consecutivo en la provincia de Jaén, aunque la afiliación anota una ligera mejoría. Octubre sigue siendo un mes 'malo' ... para el empleo, ya que enlaza la finalización de la campaña de verano en comercio y hostelería con el comienzo de la campaña de recogida de aceituna: cierra con 235 personas paradas más respecto a septiembre, aunque en términos interanuales Jaén registra una bajada del paro del 10,43%, con 4.191 personas desempleadas menos que hace un año, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El total de parados se sitúa en 35.995, siendo mujeres en su mayoría (24.099 frente a 11.896 hombres), una tendencia que no logra romperse en la provincia.

