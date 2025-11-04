El paro aumenta en 235 personas en Jaén y ligera mejoría en la afiliación

Sube el paro por tercer mes consecutivo en la provincia de Jaén, aunque la afiliación anota una ligera mejoría. Octubre sigue siendo un mes 'malo' ... para el empleo, ya que enlaza la finalización de la campaña de verano en comercio y hostelería con el comienzo de la campaña de recogida de aceituna: cierra con 235 personas paradas más respecto a septiembre, aunque en términos interanuales Jaén registra una bajada del paro del 10,43%, con 4.191 personas desempleadas menos que hace un año, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El total de parados se sitúa en 35.995, siendo mujeres en su mayoría (24.099 frente a 11.896 hombres), una tendencia que no logra romperse en la provincia.

Por sectores, servicios es el que explica casi en exclusiva la subida del paro en octubre (+235), mientras que agricultura (-82) y construcción (-57) registran pequeños descensos y la industria (+56) repunta ligeramente.

En materia de afiliación, la provincia suma un ligero incremento mensual de 1.365 afiliados, lo que supone un 0,58% más, siendo 2.334 afiliados más en el último año (+1,00%). Hay 236.643 cotizantes en total.

Si bien la evolución de la afiliación es positiva, desde Comisiones Obreras (CCOO) trasladan que sigue siendo insuficiente para compensar la pérdida de estabilidad y temporalidad que caracteriza al empleo provincial. De ahí que valoren con «prudencia» los datos del paro: «La bajada interanual del 10% demuestra que hay margen para la mejora, pero los incrementos mensuales de los últimos tres meses confirman que seguimos atrapados en un modelo precario y estacional. No basta con firmar más contratos, hay que garantizar empleo estable y con derechos», señala Joaquín Armenteros, secretario de Empleo y Acción Sindical de CCOO Jaén.

En esta línea se expresa también la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) en su valoración, donde asegura que el mes de octubre sigue mostrando la «debilidad» del mercado laboral en la provincia de Jaén, con la temporalidad del empleo que generan los sectores agrícola y servicios, «muy estacional, de poca cualificación y bajos salarios». Para este sindicato, Jaén no saldrá de esta situación mientras no se apueste por un empleo de base industrial y tecnológico.

Desigualdad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, pone el foco en que el 67% de los parados son mujeres, por lo que exige propuestas «reales y efectivas» para erradicar la desigualdad de género en la búsqueda de empleo.

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) vuelve a llamar la atención sobre la dificultad de las empresas para generar empleo en un contexto de «incremento de costes y sobrerregulación normativa como el actual». La organización empresarial insiste en la importancia de que las decisiones que afectan al ámbito empresarial se adopten en el marco del diálogo social para garantizar la participación y el consenso entre administraciones, empresas y agentes sociales.

El secretario de Empleo del PSOE de Jaén, Raúl Martínez, muestra su satisfacción por «la buena marcha de la economía y del mercado laboral» en la provincia, que sigue la senda establecida en toda España. Estos datos, según los socialistas, son resultado de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.