La paradoja de los vehículos en Jaén: crecen un 14% en diez años y la población cae un 5%

Cada vez más coches en Jaén. El parque de vehículos en la provincia ascendía al cierre del 2024 a un total de 490.868 elementos, ... de acuerdo con el Anuario Estadístico General de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El número de vehículos no ha dejado de crecer en la última década. Así en 2014 el parque de vehículos ascendía hasta un total de 428.264, con tan solo 653 vehículos por cada 1.000 habitantes. Esto implica que en diez años el parque ha crecido un 14,5% hasta alcanzar las cifras actuales.

La paradoja en Jaén es que a el parque de vehículos ha aumentado en más de 62.200 en la última década, la población ha ido disminuyendo. Según la Estadística Continua de Población que publica el INE, a inicios de 2025 había 618.206 jienenses frente a los 650.823 censados en el primer día del 2015, es decir, con un descenso del 5%.

De hecho las matriculaciones siguen al alza. En 2014 se inscribieron un total de 13.654 nuevos vehículos, lo que supone casi el doble que en el año 2014 (7.425). Es cierto que en aquel momento la crisis económica afectó al sector, pero este último dato es el tercero más alto en estos últimos diez años, y superior al de 2023.

De hecho, un parque de vehículos de 490.868 elementos indica que hay prácticamente uno por cada mayor de edad en la provincia, pues los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística arrojan que hay casi 520.000 personas con 18 años o más. Toda una señal de que a pesar de la descarbonización, la reducción de emisiones y el apoyo a las nuevas formas de movilidad y el transporte colectivo, cada vez hay más coches en las carreteras.

La mejor prueba de ello es que Jaén es la segunda provincia andaluza con mayor proporción de vehículos (turismos, motocicletas y otras formas de transporte) con un total de 793 por cada 1.000 habitantes, solo superada por Granada, con 799, y seguida de cerca por Almería, con 782.

Los datos dejan entrever que un mayor volumen de población se correlaciona con una menor tasa de vehículos, a pesar del poder adquisitivo. Así, la tasa en Málaga se sitúa en los 760 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que en otras provincias con más ciudadanos que Jaén, como Sevilla o Cádiz, la diferencia es aún mayor (692 y 686 respectivamente).

Uno de los motivos claves para esta realidad es que en otras capitales de provincia más masificadas, como Málaga o Sevilla, los ciudadanos apuestan (o se ven obligados) a utilizar el transporte público con mayor asiduidad. Además, otras cuestiones como mejores comunicaciones a través del tren o el servicios de autobuses, así como una orografía más dispersa, hace imprescindible tener un vehículo propio en Jaén.

Más vehículos que personas

Las necesidades de movilidad suelen ser bastante diferentes en función de la localización, y eso lo reflejan los datos municipales del parque de vehículos publicados por la DGT. En la provincia en 30 municipios, casi un tercio del total, hay registrados más vehículos que personas.

El caso más llamativo es el de Guarromán, que con 2.758 habitantes censados su parque de vehículos asciende a 3.539, lo que implica que hay un 25% más de elementos de transporte que ciudadanos. Aún así, en la mayoría de casos se trata de núcleos de población pequeños, como el caso de Albánchez de Mágina, Aldeaquemada o Arquillos.

Por el contrario, es en las grandes localidades donde hay más ciudadanos que coches. Es el caso de Jaén, donde hay casi 83.000 vehículos frente a los más de 111.000 vecinos, o Linares, con 39.103 vehículos frente a sus 55.303 habitantes.

Por último, respecto al número de autorizaciones para conducir expedidas, en la provincia se registraron en 2024 un total de 13.177 con más de la mitad correspondientes al permiso de clase B (7.866). Alrededor de dos tercios de los permisos correspondieron a hombres frente a las 3.391 mujeres.