El papel de la ganadería extensiva en la limpieza de los montes

La ola de incendios que asedia el noroeste del país desde el pasado sábado, con especial virulencia en Zamora, León, Orense y Jarilla (Extremadura), ha ... carbonizado ya más de 115.000 hectáreas y se ha cobrado la vida de tres personas, dejando a su vez miles de evacuados.

Jaén, por el momento, se está librando pese a que el índice de riesgo de incendio forestal es extremo en la mayor parte de la provincia y muy alto en la restante. ¿Por qué? Aquí hay un componente de suerte que se combina con la labor que desempeñan los servicios de prevención y extinción, ya que si bien ha habido incendios este verano, focalizados sobre todo en la sierra de Andújar, y conatos (el último al cierre de esta edición ha sido en Vilches de tipo no forestal y fue estabilizado, según informó el Infoca) no han ido más allá.

El alcalde de Santiago-Pontones, Antonio Rodríguez, suma a esta ecuación el papel de la ganadería extensiva en la gestión y limpieza de los montes. «Los incendios son el punto visible del abandono rural. El bosque mediterráneo de la península ibérica ha evolucionado siempre en conjunto con el hombre y si este desaparece, no se mantiene por sí solo. Si no hay un uso del monte, bien de campos de cultivo que hagan de islas para que no haya solución de continuidad entre las masas forestales o de ganadería que limpie el sotobosque, el bosque prolifera sin control y cuando haya un incendio, poco se puede hacer», argumenta. Y más en un escenario como el que estamos viendo estos días con fuegos de quinta y sexta generación que tienen su propia climatología y avanzan muy rápido.

La cabaña ganadera de Santiago-Pontones es grande: en torno a unas 60.000 ovejas, 2.000 vacas y entre 4.000 y 5.000 cabras. Hay 204 libros dados de alta en el código REGA (registro general de explotaciones ganaderas), aunque la cifra de pastores profesionales puede estar alrededor de los 120, según los cálculos del alcalde, que es a su vez enfermero de profesión y pastor.

Trabajan mancomunados a través de dos sociedades agrarias de transformación y tienen pastos comunales, de manera que todos los pastores pueden andar libremente por ellos: «Al no haber fincas privadas de pastores y estar las ovejas libres por el campo, la gestión de los montes se hace de forma más orgánica y natural porque no hay sobrepastoreo ni infrapastoreo».

Antonio Rodríguez incide en que las ovejas se mueven libremente respetando los ciclos de la naturaleza: en verano están en los pastos más altos, mientras que en otoño bajan a los valles más profundos. También varía lo que comen en función de la temporada, pero siempre ayudando a que el monte no se arbustive.

En este sentido, recuerda que más de la mitad de los pastores de Santiago-Pontones realiza la trashumancia, de manera que no son gestores solo del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y del municipio, sino de «gran parte» de la provincia jienense porque cinco o seis meses los pasan en Sierra Morena. De ahí que afirme que «la cabaña ganadera de Santiago-Pontones gestiona y previene los incendios en prácticamente toda la provincia».

Reivindicación

No obstante, considera «anacrónico y extemporáneo» que los pastores tengan que pagar por ser los gestores de los montes públicos. «Están prestando un servicio ecosistémico y como cualquier servicio que se presta, se tiene que cuantificar, valorar y reconocer, pero ahora mismo están pagando ellos por limpiar el monte», denuncia. En el caso de los montes públicos de la Junta de Andalucía la cifra es de unos 150.000 euros al año.

El alcalde alude a la evidencia científica de los beneficios de la ganadería extensiva en el ecosistema para apuntalar su discurso, así como al dato cuantificado de lo que tendría que gastar la administración para limpiar de forma mecánica una hectárea de terreno: 284 euros. Solo el término municipal de Santiago-Pontones tiene 70.000 hectáreas, por lo que la cifra rondaría los 20 millones. Esta cuestión la ha trasladado a la Consejería del ramo, con quien anda en conversaciones para llegar a una solución que beneficie a todas las partes implicadas.

Rodríguez reivindica asimismo un apoyo real al mundo rural y una discriminación positiva para que a los jóvenes les resulte «atractivo y económicamente rentable» vivir en sus pueblos. «Si hay un abandono, si no hay relevo generacional en la ganadería y si no hay ovejas que gestionen el monte, antes o después, ya sea por causas intencionadas o naturales, va a arder», zanja.