Paneles sándwich para reparar la parada de Virgen de la Cabeza Estado actual de la pérgola en la parada habilitada en la calle Virgen de la Cabeza. / L. LÓPEZ El Ayuntamiento ya trabaja en buscar soluciones para arreglar la pérgola de la parada de taxi de esa transitada calle LEONARDO LÓPEZ JAÉN Miércoles, 8 agosto 2018, 01:21

Parece que la reparación de la pérgola de la parada de taxi de la calle Virgen de la Cabeza está más cerca. Tras la protesta de un grupo de taxistas para que se instale un nuevo toldo en esta parada habilitada en la transitada calle jienense, el Ayuntamiento anunció ayer que se encuentran en vías de arreglar la lona que se voló el pasado invierno. En la concentración convocada el pasado lunes por la asociación Radio Taxi Jaén; su portavoz, Antonio Garrido, exigía al Consistorio jienense una solución para tener «unas condiciones laborales dignas» al no poder refugiarse de las altas temperaturas a la hora de esperar clientes.

Ahora, el concejal de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, aseguró que ya se están buscando posibles soluciones. Una de ellas sería la instalación de unos paneles sándwich, una especie de techado metálico. No obstante, desde el ayuntamiento no dicen cuándo será efectiva la reparación de esta pérgola. «Me he entrevistado con un técnico municipal que es aparejador y que podrá dar instrucciones a la sección de herrería de Mantenimiento Urbano», señaló el concejal Juan José Jódar.

Problemas estructurales

Además, el Ayuntamiento también insiste en los problemas de esta pérgola que, aparte de haber provocado continuas rupturas de lonas, también se le ha tenido que apuntalar la estructura metálica de la misma.