La palpable emoción de La Moneta resuena en el Darymelia

El Teatro Darymelia de Jaén vibró ayer viernes con la maestría de Fuensanta La Moneta, quien ha presentado su aclamado espectáculo 'Muy Especial' dentro del ... Festival Internacional de Flamenco y el 26 Festival de Otoño de Jaén. La reconocida bailaora granadina ha llenado el escenario de una arrolladora energía y fuerza, cautivando al público jienense con su propuesta más íntima y personal.

La velada se ha convertido en una cita flamenca de altura, donde La Moneta ha demostrado su estilo inconfundible y su profundo conocimiento del arte. La palpable emoción, el impecable dominio del compás y la gran carga de dramatismo que caracterizan su baile han inundado las históricas tablas del emblemático teatro de la capital.

La artista no estuvo sola; el elenco de lujo incluyó al bailaor invitado Pedro Córdoba, aportando un contraste y una riqueza escénica. El cante profundo de Juan Ángel Tirado y la precisa guitarra de José Fermín Fernández arroparon a la bailaora, creando momentos de gran intensidad artística.

Este domingo 16 La Moneta ofrecerá dos Masterclass para la que se han agotado ya las entradas.