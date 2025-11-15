La palpable emoción de La Moneta resuena en el Darymelia
Mañana ofrecerá dos Masterclass para la que se han agotado ya las entradas
E. L.
Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:32
El Teatro Darymelia de Jaén vibró ayer viernes con la maestría de Fuensanta La Moneta, quien ha presentado su aclamado espectáculo 'Muy Especial' dentro del ... Festival Internacional de Flamenco y el 26 Festival de Otoño de Jaén. La reconocida bailaora granadina ha llenado el escenario de una arrolladora energía y fuerza, cautivando al público jienense con su propuesta más íntima y personal.
La velada se ha convertido en una cita flamenca de altura, donde La Moneta ha demostrado su estilo inconfundible y su profundo conocimiento del arte. La palpable emoción, el impecable dominio del compás y la gran carga de dramatismo que caracterizan su baile han inundado las históricas tablas del emblemático teatro de la capital.
La artista no estuvo sola; el elenco de lujo incluyó al bailaor invitado Pedro Córdoba, aportando un contraste y una riqueza escénica. El cante profundo de Juan Ángel Tirado y la precisa guitarra de José Fermín Fernández arroparon a la bailaora, creando momentos de gran intensidad artística.
Este domingo 16 La Moneta ofrecerá dos Masterclass para la que se han agotado ya las entradas.
