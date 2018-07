«A palo seco no se puede ganar en Andalucía» José Luis Cano y miembros de su candidatura en Podemos. / LIÉBANA José Luis Cano presenta su candidatura en Podemos para la confluencia con IU JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 9 julio 2018, 14:45

El que fuera portavoz de IU y primer teniente de alcalde en la coalición de gobierno con el PSOE en la capital jienense entre 2007 y 2011, José Luis Cano Palomino, ha presentado este lunes su candidatura para elegir a los representantes de Podemos en la provincia que irán en la confluencia con IU (Adelante Andalucía) de cara a las próximas elecciones autonómicas. Votación que ha comenzado hoy y en la que, respaldado por la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, se mide a la candidatura que encabeza la periodista Dámaris Pérez-Revert, que respaldan Pablo Iglesias y el diputado de Podemos por Jaén, Diego Cañamero.

Preguntado por su regreso a la primera línea política tres siete años, José Luis Cano ha dicho que se lo ha pedido Teresa Rodríguez. «Ha hecho falta que me haya insistido en que participe en estas primarias y me han convencido. Pero yo de la política nunca me he ido, es algo que corre por mis venas, que lo llevo dentro, que creo que es necesario el compromiso social, la participación de todo tipo de personas para que esta sociedad cambie, porque no nos merecemos esta perspectiva gris y sin futuro». Y ha abogado por un cambio a la ciudad, por «hacer una apuesta de futuro y eso tiene que hacerse con la participación de todo el mundo».

Sobre la otra candidatura de Podemos ha dicho sentir «total respeto», también a este proceso de primarias, y que es importante que haya más de una candidatura que «confronten los acentos diferentes» que puedan tener. «Desde la candidatura de Teresa Rodríguez entiendo que hace falta un proyecto netamente andaluz... porque si no, difícilmente vamos a ganarle a Susana Díaz», ha subrayado. También, que la apuesta de Rodríguez es «muy plural, caben todos los compañeros».

En cuanto al pulso entre Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez por dirigir Podemos en Andalucía, Cano ha señalado que «existen roces, porque la perspectiva es diferente desde Madrid y desde Andalucía». «Yo reivindico que Podemos en Andalucía tiene que ser un Podemos que no puede impostarse, que tiene que tener las raíces, la forma y la capacidad de crear alianzas para ganar en Andalucía. A palo seco no se puede ganar en Andalucía. Hay que tejer alianzas amplias y que la mayoría de la población vea que somos una barrera para la derecha del PP y Ciudadanos y al mismo tiempo que no vamos a permitir que se prolonguen estos tres años de desgobierno, ineficacia y mala gestión en Andalucía», ha contestado.

Sobre la confluencia con su antigua formación, Izquierda Unida, ha dicho que es «totalmente positivo que en esta apuesta que ha hecho Teresa, que se llama Adelante Andalucía, que se incorporen todo tipo de personas, desde quienes puedan estar situados en formaciones políticas clásicas, a quienes no vengan de la política o jóvenes comprometidos con el futuro de nuestros pueblos y ciudades».

Susana Díaz

«Necesitamos – ha añadido - una inversión de la tendencia, un respaldo creciente a las candidaturas que unifican en la izquierda, a aquellos que quieren una Andalucía con futuro y a partir de ahí creemos que se puede abrir una nueva situación. Sin ir más lejos como la que tenemos en Madrid. Susana Díaz tendría que empezar aprendido de Pedro Sánchez».

En este sentido, José Luis Cano ha tendido puentes con el PSOE que no se siente identificado con Susana Díaz. «Hay que ganarle para construir otro escenario, para que el PSOE pueda estar abierto, fuera de los grilletes que lo encierran y sujetan, y apostar claramente por Andalucía para que haya más inversión, un cambio en el modelo productivo y que haya empleo en los pueblos y ciudades».

Y ha hecho referencia al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. «Pedro Sánchez sabe perfectamente que uno de los problemas principales que ha habido en España es que la perspectiva de Susana Díaz está más próxima a los planteamientos del PP que a quienes son mayoría en el PSOE. Por eso desde Podemos hacemos una apuesta fuerte a todas aquellas personas que quieren a a Andalucía, que se sienten de izquierdas, que saben que necesitamos construir un escenario de futuro para la provincia y lo llamamos a participar, con puertas abierta para la construcción».

Deán Mazas

Cano y el resto de su candidatura - acompañados por el coordinador jienense de Podemos, Lucas Martínez - han elegido como escenario para su presentación la plaza de Deán Mazas, donde hoy han comenzado las obras de remodelación. El candidato ha denunciado las mismas, que consideran «innecesarias» y que temen que «van a estropear aún más este rincón, que está totalmente conectado con la memoria sentimental de la ciudad». «Es un abuso por parte del Ayuntamiento de Jaén y además no comprendemos que la Diputación le esté dando amparo dentro de las obras y proyectos de los Planes Provinciales», ha añadido.

«Exigimos que se paralicen estas obras y que se abra un periodo de consenso, porque cualquier reforma de esta plaza se ha de hacer con enorme cuidado y con atención a lo que piensan la gente de Jaén», ha concluido.