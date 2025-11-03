Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de la programacion. Dipu Jaén

El Palacio de Invierno se abre al diálogo cultural en todas sus facetas

Son 25 las propuestas presentadas por la Diputación de Jaén hasta el 3 de enero

E. López de la Peña

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

Conciertos, exposiciones, teatro infantil, talleres, charlas y visitas guiadas serán algunas de las actividades que se desarrollarán en el pograma cultural Palacio de Invierno, de ... la Diputación de Jaén, hasta el 3 de enero, sumando más de 25 propuestas.

