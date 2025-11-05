Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión para abordar el impacto de los fondos europeos en la capital. M. M.
Sistema tranviario

¿Quién pagará los 4,5 millones para la puesta a punto del tranvía?

Gobierno y Ayuntamiento insisten en que la partida que adelantó la Junta se suministró con fondos europeos por lo que «no debe cobrarla a la Administración local y hacer negocio»

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:50

Sin acuerdo. Pocas veces se habrá debatido tanto sobre una partida de 4,5 millones, pero si lo que hay detrás es el tranvía de ... Jaén, la falta de consenso se convierte en cotidiano. Desde hace meses el Ayuntamiento reclama no tener que aportar esta cantidad para la puesta a punto del sistema tranviario. La situación es la siguiente. En el convenio le corresponde a la Administración local suministrar este pago, que equivale a unos 4,5 millones, pero la Junta (ante la situación de las arcas municipales) adelantó este dinero. Lo hizo a través de fondos europeos (que reparte el Gobierno de España) por lo que ahora el alcalde, Julio Millán, y su equipo, piden no tener que aportar dicha cantidad, pues la Junta no fue quien se hizo cargo y, por tanto, cobraría dos veces «haciendo negocio».

