¿Quién pagará los 4,5 millones para la puesta a punto del tranvía?

Sin acuerdo. Pocas veces se habrá debatido tanto sobre una partida de 4,5 millones, pero si lo que hay detrás es el tranvía de ... Jaén, la falta de consenso se convierte en cotidiano. Desde hace meses el Ayuntamiento reclama no tener que aportar esta cantidad para la puesta a punto del sistema tranviario. La situación es la siguiente. En el convenio le corresponde a la Administración local suministrar este pago, que equivale a unos 4,5 millones, pero la Junta (ante la situación de las arcas municipales) adelantó este dinero. Lo hizo a través de fondos europeos (que reparte el Gobierno de España) por lo que ahora el alcalde, Julio Millán, y su equipo, piden no tener que aportar dicha cantidad, pues la Junta no fue quien se hizo cargo y, por tanto, cobraría dos veces «haciendo negocio».

Mientras, desde el Gobierno andaluz siempre han defendido que ese dinero «podría haberse destinado a otros proyectos, pero se escogió el tranvía», y aquí está el matiz del debate al que se ha incorporado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández. ¿Por qué? El motivo es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las partidas para cada proyecto que será subvencionado con fondos europeos, es decir, es un dinero finalista que no podría ir a otro destino, por lo que acusan a la Junta de «mentir».

Unas declaraciones que ha trasladado el subdelegado tras una reunión con el alcalde para abordar estos fondos europeos y su impacto en la capital, «superando los 80 millones». «Estamos ante un ejemplo más de la absoluta deslealtad y el oscurantismo intencionado por parte de la Junta hacia infraestructuras y actuaciones financiadas en la capital y en la provincia de Jaén gracias al Gobierno», ha lamentado Fernández.

De esta forma, ha hecho referencia a la cronología, cuando el Consejo de Ministros acordó la aprobación en octubre de 2021 de la distribución territorial de créditos presupuestasrios a favor de las Comunidades Autónomas con el reparto de 947,5 millones. Tras ello, el (BOE) del 10 de noviembre de 2021, incluye tres proyectos para la capital; la vía ciclista urbana junto a la N321 en Jaén (618.834 euros), el aparcamiento disuasorio y vía ciclista en Roda Sur de Jaén (743.081 euros) y la puesta a punto de las infraestructuras, instalaciones y material móvil del tranvía de Jaén, previa a la fase de puesta en explotación (4.567.682 euros).

Por ello, no habría dudas para Fernández: «Esta partida era para el tranvía por lo que no entienden cómo la Junta insiste en cobrarlo dos veces».

Ampliar

En esa línea se ha manifestado Julio Millán. «Los y las jienenses deben saber que todas las actuaciones que se están llevando a cabo para la puesta en marcha del tranvía, tanto la mejora del material móvil, de los vehículos, como la puesta a punto, lo están pagando y lo van a pagar los vecinos y vecinas de la ciudad», ha subrayado el alcalde. Además, ha añadido que se está pagando esa inversión a razón de cerca de un millón de euros anuales en un periodo de diez años.

Para el alcalde, lo verdaderamente «gravísimo» es que la Junta de Andalucía «esté negándose a reconocer que esa aportación municipal, 4,5 millones de euros ya la han cobrado en el Gobierno andaluz por otro lado, desde esos Fondos Next Generation». «A estas alturas resulta lamentable que tengamos que estar dedicando tiempo que tendríamos que estar dirigiendo a proyectos y a inversiones, para poner de manifiesto el engaño de la Junta de la Andalucía con Jaén y con los jienenses», insiste.

Por todo ello, Millán ha vuelto a recordar, tal y como adelantó este periódico, que «se tomarán por parte del Ayuntamiento todas las acciones administrativas y legales oportunas para defender los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad de Jaén al respecto».