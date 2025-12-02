Los padres de las menores muertas en Jaén declaran en la Policía Nacional

Tercer y último día de luto en Jaén capital por el fallecimiento de Sharit y Rosmed, dos adolescentes que aparecieron muertas la madrugada del sábado ... en el parque de La Concordia en un caso que la Policía Nacional investiga y se encuentra bajo secreto de sumario.

A partir de mañana regresa la agenda para los concejales que, por el terrible suceso y el respeto a los familiares, habían dejado de lado para rendir homenaje a las dos menores, de 15 y 16 años, con tres minutos de silencio ante el Consistorio el lunes y, este martes, en el instituto San Juan Bosco donde ambas estudiaban una FP de Esteticien y Peluquería.

Avanza la investigación policial de un caso que ha conmocionado Jaén. Los distintos testigos fueron llamados a la Comisaría de la Policía Nacional para prestar declaración, así lo hicieron el lunes los padres de Rosmed y, hoy martes, los de Sharit que, «agobiados» ante la presencia de los periodistas pidieron salir por otro de los accesos del edificio, habitualmente cerrado y, así, evitar los micrófonos.

Tanto ellos como el novio de Sharit, menor de edad, han sido los últimos en acudir a la Comisaría. La Policía, por respeto y el luto familiar, han dejado para el final a las personas más cercanas a las fallecidas para que cuenten lo sucedido aquella fatídica noche, del viernes al sábado, hasta que los propios padres localizaron los cuerpos en un árbol en la parte trasera de la Biblioteca.

Forense

Un caso que ya cuenta con un informe preliminar de la autopsia, en manos del titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Jaén --que estaba de guardia aquella madrugada--, pero que no se puede comunicar al encontrarse bajo secreto de sumario. Todavía habrá que esperar para conocer las conclusiones del informe definitivo.

Por el momento Jaén trata de recuperarse tras los trágicos hechos que han afectado duramente a dos familias y a la comunidad colombiana en la capital, a la búsqueda una respuesta que, se espera, la investigación policial pueda dar. Ya cuentan en sus manos con los dispositivos móviles de las menores y los que usaban habitualmente, para su análisis.

En un principio se había indicado que se trataba de un «doble suicidio», algo que no se descarta y que se sigue tratando de esclarecer desde el equipo de investigación de la Policía. No obstante, tal como indicó el lunes el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, «todas las líneas de investigación están abiertas» y se pide «respeto» y que «no se elucubre».

«No se suicidó»

Alexandre, el padre de Sharit, ha insistido que su hija «no se suicidó». «Era una chica buena y feliz», comentaba a los medios de comunicación este lunes. Según él, no había indicios de que tuviera intenciones de quitarse la vida.

Él fue, junto con la madre, Claudia, quienes encontraron a su hija en el parque, donde indicaba el teléfono móvil de la menor que se hallaba, y avisaron a Emergencias para que las atendieran, pero no se pudo hacer nada por ellas.