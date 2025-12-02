Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Espera a las puertas de la Comisaría en Jaén. E. L.

Los padres de las menores muertas en Jaén declaran en la Policía Nacional

Avanza la investigación para conocer lo ocurrido la fatídica noche y terminan los tres días de luto en la capital

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:05

Comenta

Tercer y último día de luto en Jaén capital por el fallecimiento de Sharit y Rosmed, dos adolescentes que aparecieron muertas la madrugada del sábado ... en el parque de La Concordia en un caso que la Policía Nacional investiga y se encuentra bajo secreto de sumario.

