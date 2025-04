«Mis padres decidieron que lo mejor era irnos para que mis hermanas y yo estudiáramos»

Cuando Inmaculada se marchó de Siles no era más que una bebé de siete meses, la pequeña de cuatro hermanas. Sus padres, habituados a la ... vida del monte, fueron de los primeros, en el año 56, que decidieron hacer las maletas y trasladarse a Madrid por una emotiva razón.

«Mis padres querían que mis hermanas y yo tuviéramos la oportunidad de estudiar y labrarnos un futuro mejor. Mi padre pidió el traslado de la empresa y se lo concedieron en Madrid, pero nunca nos olvidamos de Jaén y veníamos siempre que podíamos», relata.

Y es que a pesar de haber vivido desde que tiene uso de razón, se siente jienense y el verde de la provincia para ella es su hogar. «Recuerdo con mucho cariño las visitas de chica, esa sensación de cercanía que transmite la gente y que en la capital no es tanta, y las merienda en la sierra, rodeada de naturaleza y campo».

Una pasión por la tierra que ha transmitido a su descendencia, que se sienten también parte del pueblo jienense. «Una vez mi hija me dijo la rabia que le daba no ser andaluza, y mi respuesta fue que lo lleva en la sangre, que la mayoría no tienen tanta suerte».

La casualidad hizo que la familia de su marido, al que conoció en Madrid, fuera de Alcalá la Real, por lo que no hay peleas al decidir el destino de las vacaciones. «Vamos muy de vez en cuando, cuando podemos. Ahora es posible que bajemos para Semana Santa, que nos apasiona».

Según han pasado los años, Inmaculada sí nota los cambios en la provincia. «Quitando el verano en Siles se nota el despoblamiento, mientras que Alcalá está llena de vida, tener la oportunidad de vivir allí es un auténtico lujo».