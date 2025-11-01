Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento del homenaje Fotos: Jesús Jiménez

«Mi padre no pudo recuperar a su hermano, pero yo sigo»: homenaje a las víctimas del franquismo

La fosa 702 en el cementerio de San Eufrasio en Jaén se convierte en punto de encuentro de los familiares para no olvidar ni repetir los errores del pasado

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:47

La mano de la nieta de Fernando se apoya sobre el hombro de su abuelo. Ella graba, mientras él apenas puede contener las lágrimas frente ... a los discursos sobre la libertad, el recuerdo y la dignificación de una víctimas cuyo único 'crimen' fue querer ser libres.

