«Mi padre no pudo recuperar a su hermano, pero yo sigo»: homenaje a las víctimas del franquismo

La mano de la nieta de Fernando se apoya sobre el hombro de su abuelo. Ella graba, mientras él apenas puede contener las lágrimas frente ... a los discursos sobre la libertad, el recuerdo y la dignificación de una víctimas cuyo único 'crimen' fue querer ser libres.

Y es que de eso se trató, de recordar para que los errores y las atrocidades del pasado no vuelvan a repetirse. Mañana de lágrimas, pañuelos y abrazos este sábado en el homenaje a las víctimas del franquismo, que cada 1 de noviembre se celebra en la fosa 702 del cementerio de San Eufrasio, en la capital.

«Encarcelaron a mi padre y a mi tío Juan. Mi padre consiguió salvarse, pero no su hermano, que fue fusilado y desde entonces está en esta fosa. Mi padre nunca pudo recuperar a su hermano, pero yo vengo siempre y tengo la fe de que algún día se dignifique su memoria y lo recuperemos», relata mientras se esfuerza por contener las lágrimas.

Su familia lo rodea, le abraza, le anima. Trae siempre a su nieta porque no quiere que ignore el pasado. «Que los jóvenes sepan lo que perdimos y lo que ganamos. Ahora por suerte vivimos en tiempos de libertad, pero no siempre fue así».

A pocos metros Jaime se aferra a una bandera republicana, sin contener los sollozos. La porta en memoria de su padre, Bienvenido, y de una promesa incumplida: no había podido traerlo los últimos años por sus problemas de movilidad, y en esta ocasión le aseguró que le acompañaría. Falleció hace cuatro meses.

«Esta es la misma bandera que llevaba su ataúd», relata. A pocos metros, su mujer, visiblemente emocionada, tampoco puede contener el llanto. Su abuelo yace ahí, en la fosa 702, a tan pocos metros, pero a tan larga distancia.

«Mi suegro y todos sus hermanos han muerto, excepto uno, al que se le ha tomado una muestra de ADN para identificar su cuerpo. Se han ido sin reencontrarse con él, un acto de reparación que cada día que pase será un poco más tarde y dejará más dolor», manifiesta Jaime.

En la fosa 702 también descansa el abuelo de Jaime. Con 43 años y tres hijos, primero fue enviado a Burgos y luego represaliado en San Eufrasio. Su hijo, el padre de Jaime, se tuvo que marchar a los nueve años de su pueblo para trabajar, pero cuando volvió se encontró con el estigma de ser hijo de un republicano.

«No quería hablar mucho del tema por la represión, pero sus hijos tuvimos inquietudes y preguntamos. No tenemos miedo, es indignidad de que no se haya recuperado la honra de las víctimas, y sobre todo que nunca se olvide, porque sino la historia se repite».

Acto institucional

En el acto estuvo presente el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, quien quiso poner en valor «el reconocimiento a quienes dieron la vida por la libertad y la democracia» y garantizó que «no nos vamos a cansar de seguir pidiendo verdad, justicia y reparación, de apoyar a las víctimas y a sus familiares, y de agradecer la labor de la Asociación».

En el acto también participó el secretario general del PSOE de la capital y alcalde de Jaén, Julio Millán, quien reclamó que la ciudad sea ejemplo de respeto y libertad, «con la convicción profunda de que no olvidar y mantener la memoria es un acto de responsabilidad y de justicia», ha dicho.

Por su parte, el secretario general de las juventudes socialistas, Moisés Torres, hizo un llamamiento para recordar, para no olvidar unos hechos que acontecieron pero no debieron de ocurrir. Como docente, señaló que trata de inculcar a su alumnado la necesidad de saber de donde venimos para mejorar la sociedad en todo lo que se pueda.

Al acto también acudieron la secretaria general de CCOO, Silvia de la Torre, y Pilar Gil, secretaria general de UGT en Jaén. Ambas compartieron el mensaje de denunciar las atrocidades cometidas en el régimen franquista, y cómo fueron los trabajadores, «que luchaban por la libertad», los que sufrieron las represalias.