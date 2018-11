«Un padre no es un colega, es un padre»

La familia, la educación y la sociedad. Los tres pilares o escalones que deben mantenerse firme en el camino de un adolescente para que no acabe delinquiendo. Y si lo hace, la Ley de Menores, para conseguir que si delinquió una vez no acabe siendo un delincuente. De todo eso y mucho más vino ayer a Jaén a hablar el juez granadino, Emilio Calatayud, quien ofreció una conferencia en el teatro Infanta Leonor, ante cientos de personas que abarrotaron la sala principal de este espacio. Una actividad organizada por el periódico IDEAL, patrocinada por la Fundación Unicaja, y enmarcada dentro de la Escuela de Padres, que ha venido desarrollándose con éxito en Granada y que ayer se estrenó en Jaén.

«En IDEAL llevamos cinco años con este proyecto, con charlas gratuitas de grandes expertos en Educación. La formación, la educación en valores, las nuevas tecnologías, los peligros de las redes sociales...», explicó en su presentación el delegado de IDEAL en Jaén, que mencionó a algunos de los personajes de relevancia que han participado en esta escuela, como José Antonio Marina, Pedro García Aguado, 'Supernani' o Pablo Pineda.

Con su particular sentido del humor, el juez comenzó pidiendo disculpas de antemano porque su conferencia es un repaso a todos a todo. Y para romper el hielo, comenzó arremetiendo contra los prácticamente todos los presidentes del Gobierno desde Felipe González, por «quitar los manicomios»; Aznar, «porque en un ataque de progresismo quitó la mili, y unos cuantos meses no les vendrían mal a muchos», Zapatero, por quitar el derecho de los padres a «corregir a los hijos moderadamente»; Rajoy «porque no devolvió ese derecho», y a Pedro Sánchez, también, por si acaso.

«Pasamos de que nos niños no tuvieran derecho alguno a que ahora los tengan todos» «Toda autoridad tiene una capacidad sancionadora, y los padres también tienen que tenerla»

«Antes de la Constitución no había derecho alguno para los menores, y con la Constitución todo fueron derechos. Todos ellos saben cuales son sus derechos y todos esos derechos se traslada a obligaciones que tenemos los mayores para con ellos», arrancó el juez.

Empezó hablando de la familia, que es la base de la sociedad. «En esta crisis no nos hemos dado de tortas gracias a la familia». «Es muy difícil ser padres ahora, cuando yo era pequeño era mucho más fácil, pero los psicólogos y sociólogos, dijeron que había que dialogar. Y como no tenemos término medio, nos convertimos en colegas de nuestros hijos. Y eso no puede ser, somos padres, no colegas».

Incluso habló de una generación perdida, que vivió siendo esclava de sus padres y que ahora es esclava de sus hijos.

Uno de los temas en los que Emilio Calatayud hizo hincapié fue en el artículo 154 del Código Civil. Ese artículo, «antes decía que se podía corregir moderadamente a un niño y ahora dice que no se puede interferir. Gracias a Zapatero (fue quien propició su cambio) los padres están encogidos», dijo. «Es más difícil ser padre que ser juez», dijo.

«No soy partidario del cachete, pero confundir el cachete con el maltrato es una barbaridad. Cuando ganó Rajoy las elecciones nos reunimos todos los jueces de menores y por unanimidad pedimos que se devolviera el Código Civil al origen, pero Rajoy no hizo nada», criticó.

«Toda autoridad tiene una capacidad sancionadora», dijo e incluso habló de que son los padres los que asumen la responsabilidad civil de los menores cuando hay una condena, con lo que insistió en que también deben tener capacidad para asumir esa autoridad.

Habló de delitos que «crecen como la espuma», como el maltrato a los padres, en el que, a diferencia de en otro tipo de casos, donde la cantidad de varones es mucho mayor que la de mujeres, aquí no es tan significativa y son un 40 por ciento de chicas frente a un 60 por ciento.

Y ante el artículo 154 enfrentó el 155 del Código Civil. «Los hijos deben de respetar a sus padres y contribuir a las cargas familiares, dentro de sus posibilidades».

Tarima en la escuela

Y para reclamar esa autoridad ante los menores, ya sea por parte de un padre, de un profesor o de un juez, reivindicó la importancia de las formas, y por ejemplo propuso la recuperación de las tarimas en clase «para demostrarle a los niños que hacen falta muchos años para estar ahí».

«Los niños tienen que estar en la escuela y para eso es fundamental una ley educativa que dure más de una generación», dijo.

Recordó que por su juzgado pasan anualmente 25 niños «que tengo que condenarlos a aprender a leer porque no saben», y otros 250 a los que anualmente «les condeno a sacarse la educación obligatoria». «O estudias o te encierro».

Y el tercer escalón, la sociedad. Calatayud habló del consumo generalizado de alcohol en los menores. «Las fiestas patronales de este país se han convertido en botellones institucionalizados», aunque bromeó con que «dentro de nada vamos a ser laicos y ya no celebraremos nada, sólo el nacimiento de Pablo Iglesias».

El aumento de las apuestas, en máquinas o por Internet, la marihuana o el móvil, son las otras adicciones que, según su experiencia, más daño están haciendo entre los jóvenes.

«Nunca se me ha ocurrido darle a mi hijo un cigarro y veo a padres que le dan el móvil a sus hijos con dos años», dijo y explicó que con el móvil llegan los delitos de acoso, bullying, y la circulación de imágenes sexuales de menores sin consentimiento.

«Hay que violar la intimidad de nuestros hijos», reivindicó. «Toda la vida se ha hecho. Nos miraban los bolsillos y escuchaban si hablabas por teléfono. Ahora la vida de un chico está en el móvil», dijo invitando a los padres a que supervisen el uso que sus hijos hacen de la tecnología. «El móvil es un instrumento muy peligroso para cometer delitos y para ser víctima de delitos».

Dio algunas pinceladas sobre la Ley de Menores, por la que se juzga a los chicos entre 14 y 18 años, una Ley que, según dijo, está «dando muy buen juego» y cuya finalidad es siempre reinsertar con medidas de internamiento, ya sean cerradas, semi abiertas, abiertas o terapeúticas. «Andalucía tiene los mejores centros de internamiento de España. No son colegios, son talegos puros y duros», dijo insistiendo en que la Ley de Menores no es ni mucho menos blanda, ya que dependiendo de su edad, un menor puede llegar a estar encerrado hasta 16 años.

El juez se detuvo en las medidas de internamiento terapeúticas. «Tenemos muchos niños que están muy mal de la cabeza, por eso me he metido con Felipe González, por quitar los centros de internamiento para enfermos mentales».

«Encuentro niñas internadas tras activar el protocolo de suicidio porque le prohibieron el móvil el fin de semana o niños de 15 años que creen que levitan por la marihuana», aseguró.

Emilio Calatayud se ha hecho famoso por sus originales sentencias, como limpiar el botellón de los fines de semana para los que beben en la calle, hacer voluntariado en Traumatología para «los que les gusta pasarse con las motos», acompañar a los abuelos a quienes se meten con ellos o condenar a sacarse el carné a quienes conducen sin él.

«Tratar a vuestros hijos con cariño, pero no seáis sus amigos», aconsejó a los padres. «A los maestros, ser maestros, y a los políticos, sentido común».