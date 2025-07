Un pacto con «buena salud» a pesar de la ausencia de presupuestos en la capital

Manuela Millán Martes, 29 de julio 2025, 19:13 Comenta Compartir

El pleno de los presupuestos que no tuvo presupuestos. Última sesión plenaria del curso político en el Ayuntamiento de Jaén en el que estaba previsto que se debatieran los presupuestos de este 2025, que finalmente no se ha producido tras el anuncio del equipo de Gobierno de su intención de presentar el próximo noviembre el proyecto de presupuestos para 2026 y la decisión de aparcar el de 2025 porque su ejecución «solo sería posible en el último tramo del año al carecer del informe de la Intervención».

Un escenario que ha sido muy criticado por la oposición, ya que el compromiso de PSOE y Jaén Merece Más (JM+) era tener unas nuevas cuentas para este año y uno de los puntos que sustentó la moción de censura. De hecho, desde las filas de JM+ han puesto encima de la mesa la necesidad de replantear este acuerdo. Sin embargo, no parece que el pacto esté en peligro, tal y como han trasladado los líderes de ambas formaciones durante el pleno.

«Para entender por qué la situación es diferente a la que teníamos con el PP hay que volver al pasado. JM+ avisó al PP en marzo de 2024, lo que nos llevó a rehacer el pacto que luego no se cumplió. Tras lo ocurrido, hemos dado un aviso al PSOE, por lo que ahora hay que sentarse en una reunión que está prevista para los próximos días y analizar el pacto», ha señalado el portavoz de la formación local, Luis García.

A renglón seguido, ha admitido que «sí que hay un borrador en el que han trabajado de manera conjunta». «El proyecto está hecho y cada organismo ha cumplido. No ha podido salir a tiempo, pero nos anima a pensar que saldrán los de 2026, por lo que somos optimistas», ha subrayado. Por último, ha recordado otros dos puntos del pacto que «sí se han cumplido» y que habrían afectado a la paralización de las cuentas para este año. «No se han sacado pero porque las ayudas de la Participación en los Tributos del Estado (PIE) han aumentado y son ingresos con los que no contábamos, unidos a la ampliación de los pagos de la deuda por lo que tenemos menos gastos a la hora de cuadrar», ha explicado.

Más optimista aún se ha mostrado el alcalde, Julio Millán (PSOE), que cree que el pacto «goza de muy buena salud». «Se ha generado mucho ruido. Presentamos un borrador que era nuestro compromiso, que no se mienta diciendo otras cosas. Tenemos el presupuesto de 2025 por eso tenemos la tranquilidad de haber hecho el trabajo, pero sabemos de las complicaciones de este ayuntamiento», ha explicado.

Del mismo modo, asegura que «van a seguir trabajando para plantear el presupuesto del próximo año». «Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero los plazos son los que son, pero el trabajo está hecho y hemos llegado hasta donde se ha podido», insiste. Así, aclara ambas formaciones «tienen reuniones de manera continua».

«Ineficacia» para el PP

Unas explicaciones que no convencen al PP, que recuerda que uno de los motivos para la ruptura del pacto con su formación fueron los presupuestos. «Es un pleno no pleno porque se traía el presupuesto de 2025, pero no ha sido así como ya sabíamos. Era un presupuesto que se iba a presentar en marzo e iban a ser dos, 2025 y 2026», ha afeado el portavoz 'popular' Agustín González.

Además, ha afeado que se mire a Intervención. «Lo que no se puede es echar la culpa a los trabajadores por la mala gestión del equipo de Gobierno de PSOE y JM+», ha sentenciado.

Ocho años

La capital lleva ocho años sin un presupuesto actualizado, cuando se aprobó el de 2017, con el PP en el Gobierno local y Manuel Bonilla al frente de Hacienda. En la etapa anterior, PSOE y Cs presentaron un borrador calculado en 154 millones, pero finalmente no fue aprobado.

Con la llegada de PP y JM+ tras el acuerdo ante notario, uno de los puntos clave era actualizar las cuentas, pero tampoco se produjo, lo que desembocó en la moción de censura del pasado mes de enero. En marzo, el PSOE con el concejal Francisco Lechuga al frente, presentó con JM+ el borrador y anunció que habría presupuestos para este año, aunque finalmente no será así. Ahora, el equipo de Gobierno confía en tener los del próximo año 2026 para finales de este ejercicio.