Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Agricultura de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, en el desayuno informativo de IDEAL. CARLOS CID

«La PAC no es una 'paguita', es el medio para garantizar la soberanía alimentaria»

El consejero de Agricultura de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, pide que no se negocie la propuesta del marco financiero presentada, sino que se plantee otra

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:51

Comenta

Si hay un tema candente en la agricultura es la propuesta de la Comisión Europea sobre el marco financiero plurianual, que incluye un recorte del 22% para la Política Agraria Común (PAC), además de eliminar el segundo pilar relacionado con las ayudas al relevo generacional, modernización o al ecologismo, entre otras. Ante ello, el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, señaló que «no quieren mejora ni negociar esta propuesta, sino que quieren otra».

Fernández-Pacheco ha explicado este viernes en el desayuno informativo de IDEAL, en el que ha colaborado la Caja Rural de Jaén, que este marco determina el modelo agrícola que quiere construir Europa. «La PAC no es una 'paguita' ni subvención. Es el medio para garantizar la soberanía alimentaria. Permite que la agricultura sea rentable y no dependamos de terceros países para comer», ha manifestado.

El consejero ha recordado que Andalucía sería la comunidad autónoma más perjudicada por el recorte, pues uno de cada tres perceptores de la PAC son andaluces, y de ellos el mayor porcentaje son jienenses. Además, ha criticado la eliminación del segundo pilar que acabaría con la unidad en la Unión Europea (UE).

«No podemos tener 27 políticas agrarias diferentes, porque entonces habrá competencia desleal entre estados miembros. La UE nació como una unidad arancelaria y comercial, y si esta propuesta se cumple habrá dejado de tener sentido», ha argumentado Fernández-Pacheco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Hospital Alto Guadalquivir contará con una resonancia magnética
  2. 2 La Cofradía del Gran Poder de Andújar enfila sus 75 años de historia
  3. 3 El Camino del Santiago de Andújar tiene nuevos logotipos y web
  4. 4 Un sistema ferroviario para «reírse» de Jaén
  5. 5 Repulsa a la agresión «intolerable» a una sanitaria de Urgencias del hospital de Linares
  6. 6 Ya se conoce la empresa que construirá el Centro de Innovación Paisajes del Olivar
  7. 7 Tierra Adentro 2025: turismo de aventura para no quedarse quieto
  8. 8 El influencer Peldanyos alucina con un tesoro de Granada: «Cuánta belleza hay en España y qué poco protagonismo le damos»
  9. 9 Los jienenses se podrán hacer el DNI y el pasaporte sobre ruedas
  10. 10 25 años de Vialterra, «y lo mejor está por llegar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La PAC no es una 'paguita', es el medio para garantizar la soberanía alimentaria»

«La PAC no es una &#039;paguita&#039;, es el medio para garantizar la soberanía alimentaria»