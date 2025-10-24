«La PAC no es una 'paguita', es el medio para garantizar la soberanía alimentaria» El consejero de Agricultura de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, pide que no se negocie la propuesta del marco financiero presentada, sino que se plantee otra

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 24 de octubre 2025, 14:51

Si hay un tema candente en la agricultura es la propuesta de la Comisión Europea sobre el marco financiero plurianual, que incluye un recorte del 22% para la Política Agraria Común (PAC), además de eliminar el segundo pilar relacionado con las ayudas al relevo generacional, modernización o al ecologismo, entre otras. Ante ello, el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, señaló que «no quieren mejora ni negociar esta propuesta, sino que quieren otra».

Fernández-Pacheco ha explicado este viernes en el desayuno informativo de IDEAL, en el que ha colaborado la Caja Rural de Jaén, que este marco determina el modelo agrícola que quiere construir Europa. «La PAC no es una 'paguita' ni subvención. Es el medio para garantizar la soberanía alimentaria. Permite que la agricultura sea rentable y no dependamos de terceros países para comer», ha manifestado.

El consejero ha recordado que Andalucía sería la comunidad autónoma más perjudicada por el recorte, pues uno de cada tres perceptores de la PAC son andaluces, y de ellos el mayor porcentaje son jienenses. Además, ha criticado la eliminación del segundo pilar que acabaría con la unidad en la Unión Europea (UE).

«No podemos tener 27 políticas agrarias diferentes, porque entonces habrá competencia desleal entre estados miembros. La UE nació como una unidad arancelaria y comercial, y si esta propuesta se cumple habrá dejado de tener sentido», ha argumentado Fernández-Pacheco.