El 'oro líquido' de Jaén conquista Madrid con la Fiesta Anual del Primer Aceite

El 'oro líquido de Jaén' llega a Madrid. La Fiesta Anual del Primer Aceite que organiza la Diputación Provincial se ha trasladado este viernes al ... municipio madrileño de Fuenlabrada, donde permanecerá hasta el próximo domingo, 16 de noviembre.

La Plaza de la Constitución fuenlabreña será escenario de un evento en el que participan un total de 35 empresas y que incluirá la celebración de un amplio programa de actividades a lo largo de todo el fin de semana ligadas a los aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos jienenses.

La jornada inaugural de este evento ha arrancado con un desayuno de tostadas con aceite temprano e incluirá también la degustación de tapas con productos Degusta Jaén, además de la actuación de la Casa Regional Andaluza en Fuenlabrada y la realización de distintas catas profesionales de aceites de oliva virgen extra de la provincia de Jaén a cargo de la Denominación de Origen 'Sierra de Cazorla'.

El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, ha inaugurado junto al alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, esta fiesta en la que, «además, de degustar 33 aceites, de comprobar y ver cómo se elabora artesanía con madera del olivo, y ver productos de cosmética elaborada con aceite de oliva, hay un programa de actividades bastante completo» que busca «poner en valor el aceite de oliva virgen extra temprano de Jaén», ha señalado.

Para Reyes, la celebración de la Fiesta «permite mostrar las cualidades del aceite de oliva virgen extra temprano desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista medioambiental, con esos casi 700.000 olivos que tenemos en Jaén y que es un verdadero sumidero de dióxido de carbono» pero también queremos subrayar «que hablar de aceite de olivar es hablar de empleo, de economía, de cultura y de la manera de ser de los jienenses», ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada ha mostrado su satisfacción por albergar en esta ciudad este evento, en el que «tenemos más de 30 estands y productores, además de que nos van a enseñar lo mejor de una provincia tan importante como es Jaén»

Las actividades programadas continuarán tanto durante mañana sábado como en la jornada del domingo, con un desayuno con aceites tempranos, degustaciones gastronómicas con productos Degusta Jaén y estos AOVE, así como distintas catas de los mismos que realizarán tanto la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Aceite de Jaén' como la Denominación de Origen 'Sierra Mágina'.

Asimismo, el público que asista a esta fiesta podrá tomar parte a lo largo de sus tres jornadas de duración en talleres en torno al proceso de producción del AOVE a cargo de la Oleoescuela Guardián de los Trofeos, y de artesanía, que correrán a cargo de Pedro Góngora, de la Asociación de Artesanos de Úbeda.