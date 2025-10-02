Las organizaciones agrarias confían en que el aceite de oliva se mantenga en 4 euros

En los últimos meses, gracias a la alta comercialización y al reducido enlace previsto, el precio del aceite de oliva en origen ha experimentado una ... tendencia al alza superando el virgen extra los cuatro euros por kilo. Una situación que desde las organizaciones confían en que se estabilicen o incluso siga en aumento, según se ha detallado en la presentación del aforo en la sede la Fundación del Olivar.

El gerente y portavoz de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Jaén, Luis Carlos Valero, ha aseverado que «no hay porque ofrecer tensiones a la baja o alza» en el precio. En su opinión, con la producción de los primeros aceites tempranos se prevé «que suba el precio y arrastre a los demás tipos».

Valoración similar a la que ha manifestado el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Jaén y Andalucía, Jesús Cózar, quien defiende que los precios debe continuar subiendo hasta «rozar» los cinco euros. «Es el coste de producción para el agricultor, y con una cosecha media y una buena comercialización no se entendería que bajaran».

En lo que sí coinciden todas las organizaciones agrarias es que el aforo estimado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se ajusta a los datos que ellos manejaban. Ahora será fundamental la climatología, en especial en el mes de octubre, cuando el fruto sigue en hipogénesis, es decir, produciendo aceite.

Para el responsable de Olivar de COAG Andalucía y secretario de Organización de COAG Jaén, Francisco Elvira, la incertidumbre «aún es alta», porque las precipitaciones han sido desiguales en la provincia. «La aceituna está madurando y formando aceite, por lo que las lluvias serán vitales, en especial en nuestra provincia, donde el 50% del olivar es de secano», ha expresado.

«Que no llueva nada o muy poco, o que vengan las necesarias precipitaciones que consoliden la cosecha, sin olvidar episodios anómalos de temperaturas, será determinante. La climatología condicionará la producción en la que nos podremos mover, y por tanto el acierto, o no, del aforo», ha afirmado Jesús Cózar Pérez.

Según estima Luis Carlos Valero, las lluvias podrían aumentar la productividad en algunos puntos porcentuales, lo que se traduciría en hasta 80.000 toneladas más a nivel nacional, una cifra determinante. «La desviación fue muy favorable el año pasado, con casi un 25% más en los bidones de Jaén. Esperemos que este año se vuelva a repetir».

Con esta estimación parece que no tendrá efecto el real decreto que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios y que permitiría la retirada temporal de producto ante el riesgo de desequilibrio en el mercado.

Así lo asevera Jesús Cózar, quien detalla que, según los cálculos, la producción nacional debería situarse en torno a 1.700.000 toneladas, «una cifra a la que no llegaremos ni por asomo». De ahí que el secretario general de UPA Jaén defienda que se articulen otras herramientas «para que el agricultor pueda cubrir los costes de producción».

El gerente de Asaja considera la retirada de aceite como una buena herramienta con vistas a futuras campañas, si bien señala la necesidad de agilizar el desbloqueo. «Diría que se tendría que liberar en 48 horas o menos, de lo contrario nos podríamos encontrar con que aumenta el precio a nivel global y otros países se benefician mientras nosotros estamos inmovilizados», ha señalado.