Órdagos, tensión y 'moscas tras la oreja' a 48 horas de los plenos
En la capital aumenta la incertidumbre. Ciudadanos no ha hablado aún con el PSOE y un audio de whatsapp evidenció la división interna entre los de Rivera

Solo restan dos jornadas para tomar decisiones y son muchos los municipios, algunos de ellos muy destacados, que aún no tienen claro si su alcalde o alcaldesa será de este o aquel partido. Algunos pactos empiezan a tomar forma, aunque a nivel oficial ni siquiera se reconozcan, y otros directamente aseguran que ni siquiera se han sentado a hablar.

Empecemos por Jaén capital. Ciudadanos celebró ayer por la tarde una reunión de la agrupación local, que según las fuentes oficiales del partido era «protocolaria» y nada tenía que ver con los pactos. Algo difícil de creer, ya que la tensión aumenta conforme pasan las horas. «Tenemos la mosca detrás de la oreja», reconocía ayer el candidato del PSOE, Julio Millán, quien aseguró que el mismo día 11, día de la Virgen de la Capilla, recibió una llamada de un responsable de Ciudadanos anunciándole vía libre para comenzar las negociaciones con la formación naranja. «Te llamarán desde Ciudadanos Jaén», me dijo, pero pasó ayer todo el día y hoy y aún no me ha llamado nadie», dijo abiertamente.

Este periódico ya publicó ayer que existe un documento, por escrito, en el que se ratifica ese visto bueno para que ambos partidos se sienten a negociar las listas programáticas en la ciudad. Por lo pronto, el PSOE tiene convocada para las siete de la tarde de hoy una asamblea en su sede de San Andrés. Y por la mañana una rueda de prensa con los medios de comunicación para tratar toda esta situación.

Polémico audio

Un polémico audio circuló ayer por el whatsapp y daba idea de lo que debe estar ocurriendo en Ciudadanos Jaén a nivel interno. El mensaje, en forma de audio, era de Francisco Javier Díaz, número dos de la candidatura, y en el animaba a todos sus compañeros a pactar con el PP y sus ocho concejales, para poder demostrar la «buena gestión» de Ciudadanos y ver así recompensado su trabajo en las próximas elecciones municipales de dentro de cuatro años.

«Compañeros no vamos a renunciar a nada. ¿Quien da más? Vamos a gobernar y me da igual si gobierno con el PP y tengo las áreas que he pedido. Vamos a dar ejemplo de buen gobierno y de gestión y como partido creceríamos porque los íbamos a tener en nuestras manos», dice Díaz en el audio, que frente a esto defiende que si gobiernan con el PSOE, «con once concejales y la maquinaria, no podemos ceder ni un milímetro, sino se venderá que la gestión es suya y dentro de cuatro años nos vamos a la mierda como partido».

Linares

En Linares, se sabe que PP y Ciudadanos han mantenido reuniones y, a nivel oficioso, se habla de la posibilidad de que el candidato de la formación naranja, Raúl Caro, sea el próximo alcalde de la ciudad, con el apoyo del PP, que tiene 5 concejales, como Ciudadanos, y los 3 de CILU. Eso supondría que consiguiera el bastón de mando la tercera fuerza en número de votos, dejando fuera a la lista más votada, el PSOE, y consiguiendo que el PP, la segunda fuerza, renunciara a esa posibilidad.

Fuentes de Ciudadanos aseguraban ayer a este periódico que de momento no hay acuerdo alguno con el PP, y que todo lo que se está diciendo son «filtraciones con intencionalidad». Y desde el PP reconocían directamente que las exigencias que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa son excesivas, y que no solo reclaman la alcaldía, sino las concejalías de más peso, algo que los 'populares', con Ángeles Isac a la cabeza, no están dispuestos a dar.

En ese punto está el que ha sido el pacto más probable hasta la fecha, que era la unión del bloque de centro-derecha. Aunque otras posibilidades serían que gobernara el PSOE (8 concejales) con Ciudadanos; y una tercera, que se unieran PSOE, IU y CILU, algo que parece poco probable.

En Alcalá la Real, a este momento, todo apunta a un acercamiento entre PP (9 concejales) y Ciudadanos (2) que daría la alcaldía al candidato 'popular' Marino Aguilera, y dejaría en la oposición al socialista Carlos Hinojosa y a sus diez concejales.

En Andújar, el alcalde en funciones y candidato del PSOE, Francisco Huertas, está manteniendo acercamientos tanto con el candidato de Andújar Adelante como con la de Andalucía por sí. Aunque solo necesitaría el apoyo de uno para gobernar con sus once concejales, y todo apunta a que tratará de llegar a acuerdos con ambos.

En La Guardia parece que todo apunta a un cambio. El candidato del PSOE, Juan Jesús Torres, explicaba ayer que ya han mantenido varias reuniones con Ciudadanos y que hoy tienen prevista otra. «Esperamos poder cerrar algo a última hora del día», dijo. Si ambas formaciones pactan el PP, con Juan Morillo a la cabeza, se quedaría fuera del Gobierno después de 16 años. El hecho de que Urbanizaciones Unidas no haya concurrido a estas elecciones ha beneficiado considerablemente al PSOE en los resultados, que empató en cinco concejales con el PP.

En Torredonjiimeno, el PSOE rechaza reeditar el pacto de este pasado mandato con IU. El candidato socialista, Manuel Anguita, defendió la posibilidad de gobernar en minoría y apuntó a que tras conversar con PP e IU, todo avanza en ese sentido. Cada uno se votará a si mismo y el PSOE se alzará con el Gobierno con mayoría simple. Ese mismo escenario se repite en Martos, donde tampoco está habiendo negociaciones y el candidato del PSOE, Víctor Torres, asegura que cree gobernarán en minoría «tras votarse cada partido a sí mismo, si no hay sorpresas».

En Bailén, tras el 'voto de ida y vuelta' que ha supuesto que el PP no tuviera la mayoría absoluta, todo apunta a que los 'populares' volverán a pactar con AIB.

En Vilches todo apunta a que podrá gobernar el PSOE con su candidato, Adrián Sánchez a la cabeza. Hay que recordar que fueron la lista más votada, pero con cinco concejales, igual que IU, frente a uno del PP. Todo apuntan a que gobernarán en minoría.

Villanueva del Arzobispo

En Villanueva del Arzobispo, el candidato del PSOE, Gabriel Fajardo, espera cerrar un acuerdo hoy jueves con alguna de las dos fuerzas independientes que consiguieron representación (AVV e IPVA). Con ambas están manteniendo reuniones para tratar de llegar a un pacto que les permita acceder a la alcaldía.

En Begíjar, PSOE e IU escenificaron ayer un acuerdo en una rueda de prensa que permitirá gobernar a los socialistas. Todo lo contrario que en Arroyo del Ojanco, donde parece que los independientes de AEAO le darán el Gobierno al PP, que en empató en concejales con el PSOE, y le arrebatarán a este el bastón de mando.

Y en Jamilena, el PSOE cree que podrá gobernar o en minoría o con un acuerdo con AUPA, en el que en estos momentos están trabajando.