Optimismo en la campaña de la cereza con perspectivas de más producción

«Mi abuelo plantó los cerezos hace 80 años y yo lo retomé, pero no se quien continuará con ellos»

La historia del abuelo de Juan Raya fue una de tantas más de los años 60. En una época difícil plantó, como la mayoría de sus vecinos, cerezos en el municipio de Torres, en una alternativa al olivar de toda la vida y que permitía a los agricultores vivir del fruto que daba la tierra, siendo el miembro número 12 de la cooperativa.

El cultivo se desarrolló a gran ritmo, llegando a producirse en la provincia de Jaén la friolera de cuatro millones de toneladas, casi seis veces más de lo que se obtiene en la realidad. Un amor por la tierra que se transmitía de generación a generación, pues eran las familias las que se encargaban de recoger el fruto en jornadas de trabajo y convivencia.

Por desgracia, poco a poco se comenzó a abandonar el cultivo. Familias emigraron a Cataluña y otros destinos en busca de un futuro mejor, mientras que los cerezos era arrancados para plantar olivar de alta montaña u otros cultivos, reduciendo cada vez más las hectáreas del fruto.

Por suerte siempre hay quien está para recuperar la tradición familiar. Es el caso de Juan Raya, que se trasladó de Madrid donde vivía hasta Torres para retomar el cultivo. «Resembré y eliminé los árboles que no eran cerezos. Lo hice porque son mis raíces, pero ahora me encuentro con que no se quién me sucederá, puede que no haya nadie para recoger el testigo».