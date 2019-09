Onda Jaén aguarda un informe jurídico tras el «caos interesado» anterior, dice la edil Concentración de trabajadores de Onda Jaén y sindicalistas ante el Ayuntamiento. / IDEAL Los sindicatos critican el «escapismo» del alcalde, quien se reunió con ellos y les pidió «respeto» y «responsabilidad» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 18 septiembre 2019, 21:16

La situación jurídica de Onda Jaén es «compleja», repitió ayer la concejala de Presidencia, África Colomo (PSOE), quien informó en rueda de prensa que su equipo de gobierno trabaja en un informe jurídico que sirva de base para dar una solución a la situación de la radiotelevisión municipal y a sus trabajadores, después de que un incendio en agosto afectase a parte de las instalaciones y después de años de «caos generado de manera interesada por los anteriores mandatos», de gobierno del PP.

La primera teniente de alcalde ha añadido que tras el levantamiento del precinto policial de las instalaciones - el fuego según la investigación fue intencionado - , evaluarán el estado en el que se encuentran y el coste de su reparación, para lo que dispondrán de un doble informe, el del seguro y el municipal.

Colomo ha dicho que el Ayuntamiento se ha personado en las diligencias judiciales cursadas tras el siniestro y es «el primer interesado en conocer qué ha pasado ahí», ya que son «los primeros interesados en saber quien ha provocado este incendio y que intereses y motivaciones pudo haber para ello».

Respecto a la situación de los trabajadores, la concejala ha apuntado que el informe jurídico les permitirá tener «una foto fija de las opciones reales» que existen al respecto, ya que se encuentran ante una situación jurídica, administrativa y técnica «muy compleja».

Costes

La edil ha recordado que la sociedad municipal que gestionaba Onda Jaén (Somucisa) entró en proceso de liquidación durante el anterior mandato para cumplir con las leyes de estabilidad, y que los trabajadores fueron subrogados por el anterior gobierno (del PP) pese a la existencia de informes contrarios al no haber en su día procesos selectivos para contratar a sus trabajadores y asumir el Ayuntamiento la actividad de la radiotelevisión - una vez liquidada Somucisa - sin ningún tipo de soporte, regulación o reflejo en la Relación de Puestos de Trabajo municipal.

Colomo ha agregado que asumir la plantilla de Onda Jaén tiene un coste laboral para el Ayuntamiento de 2,5 millones de euros al año, al margen del coste de la actividad, que en el último ejercicio fue de 800.000 euros.

Para la edil, la solución «no es tan sencilla como arrancar desde el 6 de agosto» - fecha del incendio - , sino que hay que «resolver este caos generado de manera interesada por los anteriores mandatos», pues «no se trata solo de dar una solución al incendio sino que hay que remontarse años atrás para resolver ese disparate jurídico».

Sindicatos

Por otro lado, los responsables provinciales de los sindicatos CC OO, UGT y CSIF han lamentado este miércoles lo que han calificado de «escapismo político» del alcalde de la capital, Julio Millán (PSOE), al «no coger el toro por los cuernos» para dar una solución al conflicto. Así lo ha indicado a los periodistas el secretario general de CC OO, Francisco Cantero, que, junto al resto, ha estado con la plantilla de Onda Jaén en la plaza de Santa María para insistir en la necesidad de dar respuesta a su futuro.

Cantero, que ha intervenido como portavoz, ha pedido al regidor que aclare si quiere mantener el servicio de la radiotelevisión y si pretende garantizar el empleo. «La actitud del alcalde está dejando mucho que desear en este conflicto. Una actitud, durante un mes y medio, de escapismo político que no corresponde a un servidor público», ha añadido, apuntando que cuando estaban concentrados en la plaza, el alcalde ha pedido reunirse con ellos, tras anularse la cita en dos ocasiones por razones de agenda, según el consistorio.

El dirigente de CC OO ha indicado tras el encuentro que el alcalde no ha despejado dudas. «No contesta nada más que a través de filigranas lingüísticas, en ningún momento cogiendo el toro por los cuernos» y «buscando pruebas para intentar justificar un recorte». Frente a ello, ha manifestado su «ánimo de negociar», pero siendo «duros y firmes en que Onda Jaén se tiene que mantener y el cien por cien de los puestos de trabajo, también».

Cantero ha valorado el «giro» dado por el grupo municipal de Ciudadanos, socio de gobierno del PSOE. «Han sido políticamente inteligentes», ha dicho, mientras el grupo socialista lleva «una deriva peligrosa«, de la que quiere salirse Cs. «Se están posicionando, no solo con la legalidad, la verdad y el sentido común y lo ético. Lo saludamos y esperamos que se mantengan», ha concluido sobre Ciudadanos.

El alcalde, molesto

El primer edil de la ciudad ha reaccionado molesto por el «nivel de insultos y de menosprecio» de Cantero hacia un alcalde. Ha añadido que su equipo de gobierno nunca llegará a «ese nivel de insultos y de menosprecio» hacia los sindicalistas, a los que siempre respeta, y ha insistido en que hasta que no tengan toda la documentación, no tomarán una decisión y que esta se basará en la legalidad y «en el interés general y no en intereses particulares».