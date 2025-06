La ONCE reconoce la solidaridad del pueblo andaluz en Jaén

Jesús Jiménez Jaén Martes, 17 de junio 2025, 22:00 | Actualizado 22:25h. Comenta Compartir

Para construir una sociedad mejor es indiscutible la necesidad de apostar por la igualdad social. Uno de los ejemplos más claros son sus premios solidarios anuales a nivel andaluz, que este año recayeron en la empresa Macrosad, el programa 'La Tarde aquí y ahora' de Canal Sur TV, la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras, el doctor Joaquín Fernández y el Hospital Universitario de Valme de Sevilla.

La gala ha tenido un claro acento jienense, no solo por ser albergada dentro del Teatro Infanta Leonor, sino porque dentro de los cinco galardones el de 'Empresa' ha recaído en una jienense, Macrosad. El motivo: «Su trayectoria de más de treinta años de servicios de cuidado, salud y educación de las personas a lo largo de su ciclo vital y su fuerte compromiso ético por la intergeneracionalidad», aseveró la ONCE durante la gala.

El director general de Macrosad, Andrés Rodríguez, se ha mostrado muy orgulloso de recibir el premio «al ser una organización con alma social». «Nos hemos hecho a nosotros mismos en la búsqueda de construir un proyecto que diera repuesta a las necesidades de las personas vulnerables, y este galardón certifica que así lo hemos conseguido», ha señalado Rodríguez.

De hecho, además de la vicepresidenta de la ONCE, Imelda Fernández, en la gala han estado presentes representantes del ámbito político, social y económico de la sociedad jienense, como el alcalde de Jaén, Julio Millán, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Manuel Estrella, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández y el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes.

En la categoría de 'Institución' el premio ha recaído en la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras. Su presidenta, Rosario Morales, quiso recordar que en la actualidad hay 3.000 menores en Andalucía que esperan una familia de acogida. «Les abrimos las puertas de nuestro corazón y casas, le damos el tiempo y el amor, todo lo que ellos se merecen de sus familias. Somos su voz, y con este premio se nos da visibilidad, porque nuestra labor muchas veces es desconocida», ha señalado su presidenta.

Otro de los premios más mediáticos sin duda ha sido para el programa 'La Tarde aquí y ahora' de Canal Sur TV, en 'Medio de comunicación', por haberse convertido en un referente de la televisión pública como espacio de lucha combativa contra la soledad no deseada. Juan y Medio, que no pudo asistir pero envió un vídeo, reconoció «que ha vivido en sus carnes que la ONCE ayude a una persona cercana» y ha señalado que su trabajo «se ha convertido en referente internacional, pues en todas las personas que han pasado por la ONCE se palpa que hay un cambio en sus vidas a mejor», ha afirmado.

El galardón para una 'Persona física' fue para el doctor Joaquín Fernández por su amplia trayectoria de compromiso activo en expediciones humanitarias en países de África y América Latina en el campo de la Oftalmología y su trabajo como investigador en el ámbito de la cirugía refractiva y cataratas.

Por último, el premio para una 'Administración pública' ha sido para el Hospital Universitario de Valme de Sevilla por su apuesta de humanización asistencial en el ámbito materno infantil, a través de programas como 'La Cuna de los Abrazos' e 'Historias de Vida' que ayudan a hacer frente al duelo por una pérdida gestacional o neonatal.