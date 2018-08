La ONCE ayudó a 108 alumnos ciegos y con discapacidad visual De izquierda a derecha; Alhelí Guillén, Francisco Cabrera, Cristóbal Martínez y Rosario Sedano. / IDEAL Según el informe sobre su actividad en 2017, la organización ha aumentado sus ingresos y su inversión en servicios sociales LEONARDO LÓPEZ JAÉN. Jueves, 9 agosto 2018, 01:34

Además de repartir ilusión entre todos aquellos que compran cupones de lotería, la ONCE también reparte otra ilusión entre un colectivo de la sociedad muy numeroso: el de los discapacitados. La Organización Nacional de Ciegos Españoles presentó ayer, en su sede en la capital jienense, un informe con los datos económicos y sociales que ha generado su actividad durante el pasado año tanto a nivel nacional y autonómico como a nivel regional en la provincia. Al acto de presentación de este balance acudieron la directora de la ONCE en Jaén, Rosario Sedano, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Crecimiento. Esa es la palabra que resume el año 2017 en esta organización, según los datos que recoge este último informe. «Después de haber pasado por una época complicada por la crisis económica, vamos remontando y hemos mejorado en todos y cada uno de los parámetros que tenemos, lo que nos va a permitir seguir creando trabajo e invirtiendo en materia social», afirmó Rosario Sedano, directora de la ONCE en Jaén. «Los principales responsables de que tengamos estos datos tan positivos son nuestros vendedores que pasan frío y calor pero que con su esfuerzo e ilusión hacen posible que sigamos creciendo y realizando esta labor social», añadió la directora provincial de la ONCE.

«Este balance nos aporta datos que nos afianza en nuestro fin último que es crear más empleo y más formación para provocar más inclusión y más integración», aseguró Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. «Un puesto de trabajo estable y con un salario digno es siempre la mejor muestra de integración en la sociedad», apostilló el delegado territorial de la organización.

15,7 millones en premios

La principal labor que lleva a cabo esta organización es la venta de lotes de juego y así se refleja en los ingresos que percibe la ONCE de la venta de estos juegos. Según el informe elaborado por la organización, en Jaén se ha recaudado un total de 29,98 millones de euros de los 574.8 millones que se han recaudado en toda Andalucía durante el pasado año.

Sin embargo, la ONCE repartió en tierras jienenses un total de 15,7 millones en premios o lo que es lo mismo, más de la mitad de lo recaudado con la venta de boletos de lotería. Según explicó Cristóbal Martínez, la recaudación el año pasado creció un 4,62% en la provincia, lo que ha supuesto que también aumentara la inversión en servicios sociales y de atención a discapacitados. «Andalucía se ha convertido en la comunidad en la que más hemos invertido en servicios sociales superando los 250 millones de euros, de los cuáles 13, se han invertido en Jaén», explicó el delegado territorial de la organización en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Estos servicios sociales se han traducido, por ejemplo, en atención a estudiantes ciegos o con alguna discapacidad visual grave. «El pasado curso escolar atendimos a 108 alumnos ciegos o deficiencias visuales entre todas las etapas educativas», apuntó Cristóbal Martínez. «Las ayudas son económicas para la adquisición del material necesario, y tecnológicas para facilitar los medios necesarios para acceder a la información como material bibliográfico sonoro o en braille», añadió el delegado andaluz de la ONCE. Además, este aumento de la inversión en servicios sociales también ha hecho que la ONCE haya cedido más perros guía. «En nuestra escuela de perros guía hemos entrenado a 31 perros que hemos entregado en toda Andalucía y de los cuales dos han sido destinados a la provincia jienense», explicó el delegado andaluz de la ONCE.

Más empleo

Otro de los ámbitos en los que se centra este informe de la ONCE con respecto al año 2017 es en el de la creación de puestos de trabajo. Según el balance, en Jaén un total de 577 personas trabajan para el Grupo Social ONCE de las cuáles, casi la mitad -el 44%- son mujeres.

En cuanto a la creación de puestos de trabajo, la organización generó un total de 50 nuevos puestos de trabajo en la provincia de los 1.035 que se crearon en total en toda Andalucía. «En los últimos 20 años, el Grupo Social ONCE, ha impulsado un total de 113.124 empleos para personas con discapacidad con una media de 15 empleos diarios», destacó el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez.

Concienciación social

Además, desde la organización recuerdan que la sensibilización social es otro de sus objetivos. «Nosotros invitamos a las empresas que se quiten los miedos y se informen de los servicios que ofrecemos para que confíen en el talento de las personas con discapacidad», apuntó Cristóbal Martínez.

Pese a los buenos datos, desde la organización aseguran que seguirán trabajando para mejorar. «Nos queda mucho trabajo por delante pero este informe, más allá de los datos, nos da fuerza para seguir manteniendo pisado a fondo el acelerador en esa tarea de impulsar una sociedad mejor para todos», destacó el delegado territorial de la ONCE.