El Olivo Arena, 100% accesible Reunión celebrada esta semana entre Aspaym y responsables del proyecto. / IDEAL Arquitectos cambiarán el proyecto para incluir habitaciones privadas en los vestuarios para personas con discapacidad física LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 9 julio 2018, 01:16

Es el anhelo de cualquier persona con movilidad reducida, y el caballo de batalla de las asociaciones que luchan por las personas con discapacidad física: que los edificios de nueva construcción sean 100% accesibles, algo que no siempre sucede, tal y como denuncian habitualmente. En este caso, la provincia está de enhorabuena: el esperado Palacio de Deportes Olivo Arena, cuyo proyecto está previsto que empiece a ejecutarse a finales del verano, estará totalmente adaptado para las personas con discapacidad física.

Aportaciones

Así lo aseguraron desde la Asociación de lesionados medulares y grandes discapacitados de Jaén (Aspaym), tras la reunión que tuvieron esta semana con el diputado de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, José Castro, y con el equipo técnico encargado de la elaboración del proyecto, así como con miembros del PSOE de Jaén. En el encuentro, Aspym propuso modificaciones en el diseño del pabellón, con objeto de hacerlo más accesible, que fueron tenidas muy encuentra por los responsables del mismo. «Hemos aportado, desde nuestra experiencia, varios cambios subsanables en vestuarios y en plazas para acompañantes de personas con movilidad reducida (PMR), que han sido magníficamente aplaudidas por los técnicos, que se ponen manos a la obra para cambiarlo, ahora que estamos a tiempo, después, de nada serviría lamentarse», señalaron.

En concreto, la preocupación del colectivo era si el proyecto estaba pensado para personas con movilidad reducida «como espectadores o también para que practiquen deportes». «A nivel de espectador, habrá 70 plazas en el pabellón reservadas para PMR. En cuanto a los baños, en cada anillo habrá ocho cuartos de baño adaptados, pero en los vestuarios no habían pensado en hacer una habitación o un reservado, algo más íntimo para que las personas con discapacidad puedan ducharse y cambiarse en condiciones. Propusimos que lo cambiarán y que en los cuatro vestuarios de la planta baja pongan en cada uno una habitación así», recalcó Carlos Linares, presidente de Aspaym.

Así, informó de que los arquitectos no habían pensado en esa opción, pero «les gustó mucho la idea». «Ahora que está todo en planos se puede realizar. De hecho, pensaron en poner en cada vestuario dos habitaciones de este tipo en lugar de una», recalcó Carlos Linares. Así, el pabellón será el escenario perfecto para la celebración de exhibiciones o competiciones de deportes adaptado, dicen desde Aspaym.

Según el colectivo, si estos cambios se llevasen a cabo podríamos estar ante uno de los pabellones «más accesibles de España», con un espacio totalmente adaptado tanto como para ser espectador como para jugar. «La accesibilidad está genial, se van a colocar tres ascensores adaptados en el pabellón, dos para las gradas y uno para el palco, así que no habrá problema de acceso a ninguna planta. La entrada a pista igual, será accesible por la parte habilitada para el acceso de las ambulancias», detalló Linares.

«En fin, que hemos salido muy contentos de allí, posiblemente será el Palacio de Deportes más accesible y funcional de España. Gracias por escuchar y comprender las necesidades de las personas con discapacidad», indicaron desde la asociación, confiando en que los cambios en el proyecto serán factibles. «Los tres arquitectos decían que es muy sencillo, no hay que hacer grandes modificaciones y no cambia económicamente nada, no pusieron pegas. Confiamos en que así sea», concluyeron.

A finales de verano

El esperado Palacio de Deportes Olivo Arena tendrá capacidad para 6.589 personas y costará 20,5 millones de euros, financiados al 50% por la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Las previsiones son que a comienzos del verano se pueda licitar el proyecto y que a finales del verano se pueda comenzar a ejecutar. Aunque antes es necesario que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dehe sin efecto la sentencia que anulaba a su vez el nuevo PGOU de Jaén. De eso depende la catalogación de la zona como suelo urbano.