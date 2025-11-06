Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nicolás Ruiz, Paco Reyes, Juan Núñez, Juan Latorre y otras autoridades en la visita a la finca. IDEAL

El olivar del futuro, en Jaén: un estudio analiza la producción y calidad de 17 nuevas variedades

Las ventajas competitivas serían reducir los costes de producción entre el 50 y 70% y aumentar la cantidad de aceite un 11%, incrementando la renta del agricultor en un 17%

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

En la búsqueda del mejor olivar y aceite para seguir liderando el mercado oleícola. La Universidad de Jaén (UJA) coordina una investigación denominada 'Evaluación agronómica ... de nuevas selecciones de olivo', un estudio que pretende diseñar 'el nuevo picual' de la provincia. El objetivo principal del proyecto es evaluar 17 nuevas variedades inéditas del cultivo, comparándolas con 15 variedades comerciales de control y analizando meticulosamente el comportamiento de estas nuevas selecciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El obispo de Jaén se empapa del profuso y variado arte sacro de Andújar
  2. 2 El Mercado Medieval se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el Parque de Colón
  3. 3 Doce días en la UCI de Jaén por un «fuerte golpe» propinado por un menor
  4. 4 5,2 kilómetros para retomar las obras de la Autovía del Olivar
  5. 5 La Guardia Civil esclarece 13 delitos de daños y robos en interior de vehículos en Villanueva de la Reina
  6. 6 Detenido por 13 delitos de robos y daños a coches en Villanueva de la Reina
  7. 7 ¿Quién pagará los 4,5 millones para la puesta a punto del tranvía?
  8. 8 El PP alaba el compromiso de la Junta con la zona
  9. 9 El anuncio de la Junta sobre la Autovía del Olivar es una «tomadura de pelo electoralista», según el PSOE
  10. 10 Diputación visita dos plantas de valorización energética de Reino Unido para el modelo sostenible

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El olivar del futuro, en Jaén: un estudio analiza la producción y calidad de 17 nuevas variedades

El olivar del futuro, en Jaén: un estudio analiza la producción y calidad de 17 nuevas variedades