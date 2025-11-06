El olivar del futuro, en Jaén: un estudio analiza la producción y calidad de 17 nuevas variedades

En la búsqueda del mejor olivar y aceite para seguir liderando el mercado oleícola. La Universidad de Jaén (UJA) coordina una investigación denominada 'Evaluación agronómica ... de nuevas selecciones de olivo', un estudio que pretende diseñar 'el nuevo picual' de la provincia. El objetivo principal del proyecto es evaluar 17 nuevas variedades inéditas del cultivo, comparándolas con 15 variedades comerciales de control y analizando meticulosamente el comportamiento de estas nuevas selecciones.

La evaluación experimental se centrará en aspectos cruciales para la rentabilidad del sector, como la producción y el rendimiento graso, la calidad del aceite (midiendo parámetros como el ácido oleico y los polifenoles), la resistencia sanitaria a plagas y enfermedades; y la eficiencia mecánica, adaptación a la recolección, adecuación a heladas y falta de agua, entre otros.

Rentabilidad

El impacto esperado del proyecto va más allá del desarrollo de nuevas variedades, ya que busca una modernización integral del olivar jienense, especialmente en zonas de baja rentabilidad. Un estudio previo identifica un potencial de transformación en la provincia, que suma más de 200.000 hectáreas. Estas nuevas variedades están pensadas para estas áreas, donde se podría elevar de forma considerable la rentabilidad del cultivo.

Las ventajas competitivas que se persiguen con este proyecto son significativas. En este sentido, la principales son la reducción de costes, prevista entre un 50 y un 70% por hectárea; y el aumento de la producción, estimado en un 15% en el caso de la aceituna y un 11% para el aceite. El estudio inicial establece que ambos factores se traducirían en un incremento de la renta neta agrícola en un 17%, si es que la modernización prevista es exitosa.

La UJA, que coordina el proyecto, trabaja de forma colaborativa con la Universidad de Bari (Italia) y el grupo viverista Agromillora, y cuenta con el apoyo institucional y económico de entidades clave en la provincia, como la Diputación Provincial de Jaén y la Caja Rural de Jaén.

El proyecto utilizará una metodología de 'campos gemelos', uno en España, y otro en Italia, y tiene un horizonte a largo plazo, con el inicio de los ensayos de campo ya iniciado (octubre de 2026) y una posible comercialización de las variedades seleccionadas a partir del año 2035.

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha visitado este jueves la finca experimental Santa Rita, una explotación ubicada en el término de Fuerte del Rey, de 265 hectáreas de olivar en seto de regadío, en la que se desarrolla la iniciativa. Ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, y el presidente de la Caja Rural de Jaén, Juan Núñez.

El rector ha querido destacar que este proyecto es un ejemplo claro de cómo la UJA aplica la ciencia y el conocimiento al servicio del territorio. «Estamos comprometidos con la transformación y modernización del olivar, y esta alianza internacional, que se materializa en la finca experimental Santa Rita, nos posiciona a la vanguardia. Buscamos dar a nuestros agricultores soluciones rentables y sostenibles que aseguren el futuro del sector», ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha incidido en que proyectos como este «nos colocan a la vanguardia en investigación agronómica, una posición de liderazgo que nuestra provincia debe ejercer en todos los ámbitos ligados al sector oleícola, dado que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo».

Reyes ha puesto de relieve que «estamos viendo cómo se extiende por todo el mundo la reconversión del olivar tradicional donde es posible, donde hay agua suficiente, en un olivar intensivo y superintensivo, es algo que ha venido para quedarse y, por lo tanto, no podemos mirar para otro lado».

De forma paralela, el presidente de la Diputación ha defendido que «también hay que proteger al olivar que no es susceptible de transformarse, el olivar tradicional, el que se encuentra en pendiente, el menos productivo, y hay otros mecanismos que hay que aprovechar para ello», ha resaltado.

Compromiso

El presidente de Caja Rural de Jaén, Juan Núñez, ha subrayado durante la visita a la finca que «este proyecto es una muestra clara de la forma en que la entidad entiende su compromiso con el territorio». «Nuestra razón de ser está en el campo y en quienes viven de él. Con esta iniciativa queremos demostrar que la innovación es el mejor fertilizante para el futuro del olivar. No solo financiamos el desarrollo agrario, sino que lo impulsamos con visión y con alianzas estratégicas que generan valor y conocimiento», ha afirmado Núñez.

Por último, el presidente de Caja Rural de Jaén ha destacado que el proyecto «permitirá a la provincia de Jaén seguir siendo un referente mundial en la producción de aceite de oliva, apostando por variedades más resistentes, rentables y sostenibles, que aseguren la viabilidad económica de las explotaciones a largo plazo».